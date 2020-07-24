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رياضة

أحمد مجاهد ينشر السيرة الذاتية لمرشحي انتخابات اتحاد الكرة المقبلة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:27 ص
هانى ابو ريده
هانى ابو ريده
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يسري غازي
أبرز أحمد مجاهد عضو إتحاد الكرة السابق، السيرة الذاتية للمرشحين فى انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبلة.

وقال أحمد مجاهد عضو إتحاد الكرة السابق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "تعريف بتاريخ أبرز المرشحين المحتملين الذين لهم حق الترشح بعد ان اتضحت صورة لائحة النظام الأساسي و شروط الترشيح للانتخابات القريبة القادمة في الاتحاد". 

وأضاف:"المهندس هاني أبو ريدة رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم ثم عضو مجلس إدارة الاتحاد ثم أمينًا لصندوق الاتحاد ثم نائبا للرئيس ثم رئيسا للاتحاد كما كان رئيس اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٠٦ و كأس العالم للشباب ٢٠٠٩ و كأس الأمم  الإفريقية مصر ٢٠١٩ و عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم و عضو مجلس الفيفا و عضو مجلس كرة القدم IFAB

وتابع:"جمال علام رئيس نادي الأقصر السابق ثم رئيسا لمنطقة الأقصر ثم رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم،الكابتن أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي و منتخب مصر و عضو مجلس إدارة الاتحاد ثم نائبًا للرئيس".

والكابتن مجدي عبد الغني لاعب النادي الأهلي و منتخب مصر و بيرامار البرتغالي وكان عضوا بمجلس إدارة الاتحاد لأكثر من دورة وهو رئيس جمعية اللاعبين المحترفين المصرية FIFPRO  و عضو لجنة بطولات الشباب بالاتحاد الافريقي

واللواء صفي الدين بسيوني عضو مجلس إدارة الاتحاد سابق و رئيس بعثة المنتخب في أنجولا ٢٠١٠،الدكتور كرم كردي رئيس نادي الأوليمبي السابق و عضو منطقة الاسكندرية لكرة القدم السابق وعضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق وعضو لجنة الانضباط السابق وعضو لجنة الاستئناف الحالي في الكاف. 

الحاج عامر حسين لاعب الكروم السابق و مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري لفترة طويلة و سكرتير عام منطقة الإسكندرية لكرة القدم ثم رئيسا للمنطقة و رئيسا للجنة المسابقات الرئيسية بالاتحاد لعدة مواسم و كان رئيسا لمجموعة الاسكندرية في كأس العالم للشباب ٢٠٠٩ و كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩ 

الكابتن عصام عبد الفتاح لاعب و حكم دولي سابق و عضو مجلس ادارة الاتحاد للدورتين الاخيرتين كان خلال هذه الفترة رئيسا للجنة الحكام و هو عضو لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي
 
مجدي المتناوي  رئيس مركز شباب البدرشين السابق وعضو منطقة الجيزة لكرة القدم سابقا وعضو مجلس إدارة الاتحاد سابقا 
وخالد لطيف كان عضوًا بمجلس إدارة نادي الزمالك ثم منطقة الجيزة لكرة القدم و هو عضو مجلس إدارة الاتحاد لدورتين متتاليتين و هو حفيد الكابتن محمد لطيف احد اباء الكرة المصرية 

محمود الشامي رئيس نادي بلدية المحلة السابق وعضو مجلس ادارة سابق للاتحاد لدورتين  

الكابتن حمادة المصري لاعب الاسماعيلي و المقاولين و الأهلي السابق و عضو مجلس ادارة الاتحاد سابقا  و عضو اللجنة الاوليمبية السابق 

محمد ابو الوفا عضو مجلس ادارة نادي سوهاج السابق و عضو الاتحاد السابق 

الكابتن جمال الغندور الحكم الدولي السابق و رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لعدة مواسم و عضو لجنة الحكام بالاتحاد العربي  لكرة القدم 

الكابتن رضا البلتاجي حكم دولي سابق و رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري و عضو مجلس النواب الحالي 

المحاسب عمرو السعيد لاعب وحكم كرة قدم سابق و عضو مجلس ادارة نادي الصيد المصري ثم نائبا للرئيس ثم استكمل الدورة رئيسا للنادي و كان سكرتيرا عاما لمنطقة الجيزة لكرة القدم ثم رئيسًا للمنطقة و رئيسًا للجنة شئون اللاعبين بالاتحاد 

الدكتور أشرف نهاد محرم عضو مجلس ادارة نادي الصيد المصري وهو أستاذ جراحة العظام بالقصر العيني ونجل الحكم الدولي السابق نهاد محرم وعمه الحكم الدولي السابق احمد محرم وجده عبد الحميد محرم و هو لاعب دولي و اوليمبي من الرعيل الأول و كان أحد أعضاء أول مجلس ادارة للاتحاد المصري و هو المجلس التاريخي برئاسة جعفر والي باشا
 
والدكتور محمد كشك لاعب و مدرب و استاذ كرة القدم و هو عميد كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة و عمل مديرا فنيا للعديد من الأندية و هو احد اهم المحاضرين في مجال كرة القدم اضافة الى عضويته بالكثير من اللجان العلمية
 
والكابتن محمد شيحة لاعب نادي الشمس والجمهورية بشبين السابق و هو أحد ابرز وكلاء اللاعبين لفترات طويلة و كان رئيسا لمجموعة الاسماعيلية في بطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩ 

والكابتن سمير عثمان حكم دولي سابق و ابن الكابتن محمود عثمان الحكم الدولي الراحل 

اولكابتن محمد فاروق حكم دولي سابق 

وفتحي عوض الله رئيس نادي السنبلاوين السابق و رئيس منطقة الدقهلية لكرة القدم 

ومحمد سيف رئيس نادي ديروط السابق و رئيس منطقة اسيوط لكرة القدم 

وخالد فتوح  نائب رئيس نادي الاعلاميين،ونور رسلان نائب رئيس نادي الحمام،والكابتن مصطفى ابو قمر حكم دولي سابق ونائب رئيس نادي بلدية المحلة السابق 

والدكتور اسلام مسعد  عضو مجلس ادارة نادي المنصورة تحت السن.

واختتم حديثه،قائلا:"هناك اسماء ستكون بمثابة مفاجأة .. مع الاعتذار لأي زميل يرغب في الترشح و لم أذكره هذا بخلاف مقعد المرأة"
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