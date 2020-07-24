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عميد سياسة واقتصاد: كلمة الرئيس السيسى تطرقت لقامات صنعت تاريخ مصر الحديث.. فيديو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:24 م
د. جمال سلامة
د. جمال سلامة
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شيرين عادل
قال الدكتور جمال  سلامة عميد سياسة واقتصاد بجامعة قناة السويس  ، إن كلمة  الرئيس عبد الفتاح السيسى  أمس الخميس أكدت أن تاريخ مصر، حلقة واحدة .

وأضاف  الدكتور جمال  سلامة  ، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن كلمة الرئيس  عبد الفتاح السيسى أمس تطرقت أيضأ 
لقامات أسهموا فى صنع تاريح مصر  الحديث ..

وأشار  عميد ساسة واقتصاد بجامعة قناة السويس   إلى أن أهداف ثورة 32 يوليو 1952 أشار إليها  أيضأ الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحدث عن نبل  ورقى أهدافها.

وتابع جمال سلامة، أنه وعلى الأجيال القادمة دائمأ أن تستكمل ما بدأه السابقين. 

يذكر أن الرئيس  عبد الفتاح السيسى ألقى كلمة أمس الخميس بمناسبة  مرور 68 عامأ على ثورة 32 يوليو 1952  

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