العمل تحت أشعة الشمس..ضبط 847 مخالفة فى السعودية

تمكنت فرق التفتيش الميداني التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية من ضبط 847 مخالفة لأحكام القرار الخاص بمنع العمل تحت أشعة الشمس منذ سريان القرار وحتى الآن .





جاء ذلك خلال الجولات الميدانية التي نفذتها فرق التفتيش التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بتطبيق القرار،





جدير بالذكر أن المادة (38) من اللائحة التنفيذية للعمل نصت على: قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بقرار من الوزير.





ودخل القرار دخل حيز التنفيذ منذ 15 يوليو الجاري وسيستمر العمل به ساريًا حتى تاريخ 15 سبتمبر المقبل، حيث يُمنع خلال هذه الفترة العمل تحت أشعة الشمس من الساعة الـ12:00 حتى الساعة الـ3:00،





وأوضحت الوزارة السعودية ان قيمة المخالفة بلغت 3.000 ريال تتعدد بتعدد العمال، داعية للإبلاغ عن المخالفات المرصودة من قبل المواطنين وذلك عن طريق تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19911