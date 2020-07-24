بزعم توظيف أموالهم.. ضبط شخص نصب على عدد من المواطنين بالغربية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالغربية، لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها.





البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية و (2) آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون .





وأكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت الجهود عن قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة المنتجات الغذائية والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (700) ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانون .





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار مواصلة الجهود التى تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.



