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محافظات

خلال 24 ساعة.. ميناء الإسكندرية: تداول 111 ألف طن و1834 حاوية و6100 شاحنة عامة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:48 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أحمد بسيوني

قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل اليوم الجمعة، حيث تواجد بالميناء 60 سفينة، ووصلت 8 سفن، وغادرت 13 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة في الشحن والتفريغ 22 سفينة من بينهم سفن حاويات، وبضائع عامة، وصب سائل يجري تفريغهم.

 كما يتواجد بالمخطاف الداخلي 3 سفن على متنهما 130 ألف طن صويا وخشب وفحم جاري تفريغهم، وتواجد بالمخطاف الخارجي 17 سفينة، وقد تم دخول وخروج 6100 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء إن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 91 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 20 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 998 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 839 حاوية.

وأضاف الغندور أن رئيس هيئة الميناء وجه الإدارات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج، وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع، ووجه أيضًا ببذل أقصي جهد لزيادة معدلات الشحن والتفريغ.

وشدد على ضرورة الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


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