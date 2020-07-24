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حوادث

العثور على آخر جثتين من غرقى شاطئ الصفا بالعجمي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:11 ص
صدى البلد
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قسم الحوادث
قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الامواج صباح اليوم الجمعة قذفت جثامين الشقيق الثالث واحد اقارب الاشقاء الثلاثة، الذين غرقوا امس بشاطئ الصفا، وبذلك اكتمل خروج كافة جثامين ضحايا الاسرة المكلومة


وأضاف رشاد أنه تم خروج جثة سيد محمد الاسمر الساعة السادسة صباحا، من غرب شاطئ ابوتلات، والجثة الأخرى الساعة التاسعة الا ربع من شرق شاطئ الصفا في وجود أسرتهم، وتم نقل الجثامين بعربات الاسعاف.

وطالب رشاد كافة المواطنين بالالتزام بمنع ارتياد الشواطئ تنفيذا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وقد استيقظ الشعب السكندري على فاجعة جديدة صباح امس الخميس، حيث لقي 4 أشخاص مصرعهم غرقًا، بشاطئ الصفا بحي العجمي غربي الإسكندرية، وهم كل من "غادة رجب حنفي" 19 عاما، ام لطفلين، وأخويها محمد رجب حنفي، 15 عاما، وحنفي رجب حنفي، وابن خالتهم "سيد"، وهم من محافظة القاهرة، جاءوا لقضاء يومين عطلة وتسللوا لنزول الشاطئ المغلق فجرًا.

وانتشلت قوات الإنقاذ بالإسكندرية جثتين لشقيقين بشاطئ الصفوة، والذي يقع بجوار شاطئ النخيل بالعجمي
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