AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محلل سياسي: أردوغان يستغل الدين لينقذ شعبيته المتراجعة.. فيديو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:13 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
Advertisements
نورهان رأفت
قال المحلل السياسي، فايق ديلو، إن أردوغان يتجه للخطاب الديني ليزيد من شعبيته، التي تناقصت بشكل ملحوظ، خلال الانتخابات الماضية .

وأضاف فايق ديلو ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن أردوغان قضي على المؤسسة التركية ، والبرلمان ، وأصبح حكمه إرهابي.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن أردوغان يسعى لعودة الدولة العثمانية الجديدة ، من خلال جماعة الأخوان الإرهابية ، وحزبه .

وأوضح "ديلو " ، أن صلاة الجمعة، اليوم ، بمسجد أيا صوفيا ، أراد أردوغان أن يوصل من خلالها رسائل هامة ، للداخل والخارج ، تتخلص في الديكتتورية والإنفراد برأيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محلل سياسى: 63 عضوا برلمانيا ينشقون عن حزب أردوغان.. فيديو

الإفتاء: أردوغان يستخدم سلاح الفتاوى لتثبيت استبداده في الداخل وتبرير أطماعه في الخارج

تراجع تأييده بنسبة 30%.. محلل سياسي يوضح أسباب انهيار شعبية أردوغان وحزبه في تركيا

آيا صوفيا.. الشيطان يعظ

محلل تركي: أردوغان يتستر على فشله الاقتصادي في تركيا بتحويل أيا صوفيا إلى مسجد

الفساد يلاحقه.. محلل تركي: أردوغان لن يحصل على 30% من أصوات الأتراك في الانتخابات

ترشيحاتنا

تأخذ الشباب وتعيدهم أشلاء.. ماذا يحدث في شواطئ الإسكندرية؟

مواد الفيفا والعمومية.. محمد فضل الله يكشف خطوات الأندية لإلغاء الدورى

كيا kia تطرح موديلات 2021 الجديدة في مصر.. صور

خبير مناعة: 5 أسباب تنذر بحدوث موجة ثانية لـ كورونا

ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط اليوم الجمعة

أصالة توجه رسالة لصديقتها.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان صيفي.. زوجة مصطفى فهمي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

جرأة وأناقة.. شاهد أجمل فساتين جينفير لوبيز فى عيد ميلادها

تويوتا كورولا 2021 toyota corolla متاحة في مصر.. صور