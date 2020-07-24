محلل سياسي: أردوغان يستغل الدين لينقذ شعبيته المتراجعة.. فيديو

قال المحلل السياسي، فايق ديلو، إن أردوغان يتجه للخطاب الديني ليزيد من شعبيته، التي تناقصت بشكل ملحوظ، خلال الانتخابات الماضية .





وأضاف فايق ديلو ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن أردوغان قضي على المؤسسة التركية ، والبرلمان ، وأصبح حكمه إرهابي.





وأشار المحلل السياسي، إلى أن أردوغان يسعى لعودة الدولة العثمانية الجديدة ، من خلال جماعة الأخوان الإرهابية ، وحزبه .





وأوضح "ديلو " ، أن صلاة الجمعة، اليوم ، بمسجد أيا صوفيا ، أراد أردوغان أن يوصل من خلالها رسائل هامة ، للداخل والخارج ، تتخلص في الديكتتورية والإنفراد برأيه.