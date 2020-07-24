تعرف على أهم تحالفات واندماجات شركات السيارات العالمية حتى الآن





1- أعلنت شركة فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية في أكتوبر 2019 الاندماج مع شركة “ بي إس إيه ” الفرنسية، التي تمتلك بدورها شركات بيجو و ستروين و أوبل .





2- أعلنت شركة جيلي الصينية في فبراير 2018 عن شراء 9.69% من شركة دايملر الألمانية المالكة لعلامة مرسيدس ، في صفقة بلغت قيمتها 9 مليارات دولار .



3- قامت شركتا تويوتا و مازدا بالاتفاق في يناير 2018 على الشراكة في إقامة مصنع مشترك بتكلفة 1.6 مليار دولار في مقابل استحواذ تويوتا على 5% في مازدا كجزء من الصفقة.





4- استحوذت مجموعة “ بي أس إيه ” الفرنسية في أغسطس 2017 على علامتي أوبل و فوكسهول المملوكتين لشركة جنرال موتورز في صفقة بلغت 2.2 مليار يورو .





5- استحوزت شركة جيلي في يونيو 2017 علي غالبية أسهم شركة لوتس كارز البريطانية المتخصصة في تصنيع السيارات الرياضية وسيارات السباق.





6- استطاعت شركة نيسان في مايو 2016 من السيطرة على شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية بعد شراء 34% من أسهم الشركة مقابل 2.2 مليار دولار .





7- تمكنت شركة تويوتا في يناير 2016 من رفع حصتها بشركة دايهاتسو اليابانية من 51.2% إلى 100% في صفقة بلغت قيمتها 3 مليارات دولار .





8- اشترت شركة فيات في يناير 2014 نسبة تقدر 41.46% من رأسمال شركة كرايسلر مقابل صفقة بلغت 4.35 مليار دولار .





9- تمكنت شركة فولكس فاجن في يوليو 2012 الاستحواذ بالكامل على شركة بورش الألمانية ، وذلك بعد أن استحوذت في نفس العام على 49.9% من أسهمها مقابل 3.9 مليار يورو .





10- استطاعت شركة جيلي الصينية في مارس 2010 إنهاء صفقة الاستحواذ على وحدة سيارات فولفو المملوكة لشركة فورد مقابل 1.8 مليار دولار.