تعرف على أهم تحالفات واندماجات شركات السيارات العالمية حتى الآن

تعودنا في عالم صناعة السيارات علي سياسة الاندماجات و الاستحوازات بين الشركات العالمية و هذة الاندماجات تكون محظ اهتمام محبي و متابعي عالم صناعة السيارات في جميع انحاء العالم ويرجع السبب الرئيسي لهذه الاندماجات هو السعي خلف الإنتاج الضخم والاستحواذ على أكبر نسبة من مبيعات السيارات في الأسواق العالمية للبحث عن مكاسب اكبر .
هذا الامر يتطلب استثمارات هائلة خصوصا بعد دخول التكنولوجيا بقوة في عالم السيارات، والتوجه نحو تصنيع السيارات الكهربائية، والذاتية القيادة فارتفعت تكلفة التصنيع بصورة هائلة، وهو ما دفع الشركات الكبرى نحو القيام بهذه التحالفات العملاقة و في هذا السياق نطرح عليكم أبرز تحالفات حدثت في عالم السيارات حتي الان .
1- أعلنت شركة فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية في أكتوبر 2019 الاندماج مع شركة “بي إس إيه” الفرنسية، التي تمتلك بدورها شركات بيجو وستروين وأوبل.
3- قامت شركتا تويوتا ومازدا بالاتفاق في يناير 2018 على الشراكة في إقامة مصنع مشترك بتكلفة 1.6 مليار دولار في مقابل استحواذ تويوتا على 5% في مازدا كجزء من الصفقة.
هذا الامر يتطلب استثمارات هائلة خصوصا بعد دخول التكنولوجيا بقوة في عالم السيارات، والتوجه نحو تصنيع السيارات الكهربائية، والذاتية القيادة فارتفعت تكلفة التصنيع بصورة هائلة، وهو ما دفع الشركات الكبرى نحو القيام بهذه التحالفات العملاقة و في هذا السياق نطرح عليكم أبرز تحالفات حدثت في عالم السيارات حتي الان .
1- أعلنت شركة فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية في أكتوبر 2019 الاندماج مع شركة “بي إس إيه” الفرنسية، التي تمتلك بدورها شركات بيجو وستروين وأوبل.
2- أعلنت شركة جيلي الصينية في فبراير 2018 عن شراء 9.69% من شركة دايملر الألمانية المالكة لعلامة مرسيدس، في صفقة بلغت قيمتها 9 مليارات دولار .
3- قامت شركتا تويوتا ومازدا بالاتفاق في يناير 2018 على الشراكة في إقامة مصنع مشترك بتكلفة 1.6 مليار دولار في مقابل استحواذ تويوتا على 5% في مازدا كجزء من الصفقة.
4- استحوذت مجموعة “بي أس إيه” الفرنسية في أغسطس 2017 على علامتي أوبل وفوكسهول المملوكتين لشركة جنرال موتورز في صفقة بلغت 2.2 مليار يورو .
5- استحوزت شركة جيلي في يونيو 2017 علي غالبية أسهم شركة لوتس كارز البريطانية المتخصصة في تصنيع السيارات الرياضية وسيارات السباق.
6- استطاعت شركة نيسان في مايو 2016 من السيطرة على شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية بعد شراء 34% من أسهم الشركة مقابل 2.2 مليار دولار .
7- تمكنت شركة تويوتا في يناير 2016 من رفع حصتها بشركة دايهاتسو اليابانية من 51.2% إلى 100% في صفقة بلغت قيمتها 3 مليارات دولار .
8- اشترت شركة فيات في يناير 2014 نسبة تقدر 41.46% من رأسمال شركة كرايسلر مقابل صفقة بلغت 4.35 مليار دولار .
9- تمكنت شركة فولكس فاجن في يوليو 2012 الاستحواذ بالكامل على شركة بورش الألمانية، وذلك بعد أن استحوذت في نفس العام على 49.9% من أسهمها مقابل 3.9 مليار يورو .
10- استطاعت شركة جيلي الصينية في مارس 2010 إنهاء صفقة الاستحواذ على وحدة سيارات فولفو المملوكة لشركة فورد مقابل 1.8 مليار دولار.