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ديني

خطيب المسجد النبوي: من نوى الحج وحبسه العذر كتب له الأجر.. فيديو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:44 م
خطيب المسجد النبوي:
خطيب المسجد النبوي: من نوى الحج وحبسه العذر كتب له الأجر
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أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن دين الإسلام دين عظيم مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد.

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وأوضح «القاسم» خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ، أنه لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى أصيب الناس في مشارق الأرض ومغاربها بوباء –كورونا-  لم يسطر التاريخ مثله قبله قط ، في سيره في الأرض وخفائه وانتشاره ، والعجز عن دوائه .

وتابع:  يصيب المتحفظ منه أحيانًا وقد يخطئ بأمر الله عز وجل غير المتحفظ ، وقد خص الله سبحانه وتعالى هذه البلاد بالحرمين الشريفين وشرف ولاة أمرها بخدمتهما ، وبمحبتهم للمسلمين والخوف عليهم مما قد يحل بهم من ضرر لذا سعوا باتخاذ أسباب لمنع عدوى حلت يرجى دفعها بعدم مخالطة الناس لاسيما بالحج.

وأضاف: فأرجؤوا زيادة الحجيج إلى العام المقبل تفاؤلًا بفرج الله ورحمته ، والله سبحانه متصف بالفضل والكرم من نوى الحج وحبس عنه لعذر كتب له أجره ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم ، قالوا : يا رسول الله وهم بالمدينة ، قال : حبسهم العذر»، وربما سبق السائر بقلبه السائرين بأبدانهم.

وأشار إلى أنه وقد أظلتنا عشر ذي الحجة، التي أقسم الله سبحانه وتعالى بلياليها فقال : « وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ(2) » من سورة الفجر، وهي من أيام الله الحرم وخاتمة الأشهر المعلومات التي قال الله فيها : « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ» الآية 197 من سورة البقرة .

وأكد أن نهارها أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان ، وفضيلة عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادات فيها من الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيرها ، وكل عمل صالح فيها أحب إلى الله من نفس العمل إذا وقع في غيرها.

ونبه إلى أن السعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات ، وتقرب إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات ، فيسعد سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات ، ويفوز بجنة عرضها الأرض والسماوات ، قال تعالى : « سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ » الآية 21 من سورة الحديد.

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