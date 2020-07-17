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ديني

تعيين مراقبات من النساء في مساجد السعودية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:52 م
تعيين مراقبات من
تعيين مراقبات من النساء في مساجد السعودية لضبط المصليات
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أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، إن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعنى بالمرأة كما تعنى بالرجل.

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وأوضح «آل الشيخ» وزير الشؤون الإسلامية عبر حسابه في «تويتر» اليوم الجمعة، أنه من أجل ذلك حرصت الوزارة على تعيين مراقبات من النساء يعملن في الأقسام النسائية في المساجد، في إطار ضبط المُصليات ، ولتطوير العمل الدعوي النسائي، وجميع الأنشطة الخاصة بالمرأة، والتي تشرف عليه الوزارة.

وكانت قد استأثرت صورة امرأة في صفوف الحرس الملكي السعودي ، الشهر الماضي، باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض لفكرة إلحاق النساء بالمؤسسة الأمنية عمومًا.

وانطلق نقاش محتدم حول الصورة بعد أن نشرها الأمير السعودي بن خالد آل سعود ليتصدر في أعقابها وسم "الحرس الملكي" قائمة المواضيع الأكثر تداولًا على موقع تويتر وجوجل في السعودية.

وأظهرت الصورة المثيرة للجدل، سيدة ترتدي الزي الرسمي للحرس الملكي وتقف إلى جانب زميلها أمام بوابة يعتقد أنها داخل القصر الملكي في الرياض.

ورحب شق من المغردين بفكرة انتساب النساء للحرس الملكي، أسوة بالرجال واعتبروها خطة جيدة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة المطلوبة بين الجنسين في المجتمع، فيما تساءلت بعض الفتيات عن شروط الانضمام للحرس الملكي مبديات حماسهن للوظيفة الجديدة.

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