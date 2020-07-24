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سيارات

احذر احتكاك إطارات السيارة بالرصيف لهذه الأسباب

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:01 م
حتكاك اطارات السيارة
حتكاك اطارات السيارة بالرصيف
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اشرف عطية
اطارات السيارة تعتبر من أبرز الأجزاء فيها و اللازمة ايضا لعملية السير، كما أنها من أهم عوامل الأمان في السيارة، وتواجه الإطارات الكثير من الضغوطات بسبب احتكاكها المباشر مع الطريق، لذا تتعرض للتلف بصورة سريعة هي و البطارية ايضا .


وقد اعلن بعض خبراء السيارات عن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تلف الإطارات وهو الرصيف لأن الارتطام به قد يتسبب في تشوه شكل الإطار أو تشققه أو يؤدي إلى ظهور اعوجاجات به وهو ما يهدد راحة وسلامة القيادة.

في هذا السياق نصح الخبراء قائدي السيارات، بضرورة مراعاة وجود مسافة كافية بين السيارة والرصيف عند صف السيارة للانتظار، لتجنب احتكاك الإطارات بالرصيف.

وحذروا من النتائج الخطيرة المترتبة على قيادة السيارة مع وجود تشوهات أو أضرار في الإطارات، وقالت أنها يمكن أن تسبب بانفجار الإطارات على الطريق، وهنا قد تقع الكارثة في حال كان السائق يقود سيارته بسرعات تتخطى 120 كلم/س لذا شددوا على ضرورة فحص الإطارات لدى أحد المراكز الفنية المتخصصة في حال اكتشاف أية أضرار او اثار اعوجاج تظهر بة .
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