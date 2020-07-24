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ديني

الأوقاف: لا صحة لتحديد وقت الخطبة بسبع دقائق

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:44 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أكدت وزارة الأوقاف أنها ما زالت تدرس ضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة وأنها لم تدل بأي بيان في هذا الشأن لا بخصوص تحديد وقت الخطبة ولا غير ذلك من الضوابط ، وأنه لا صحة على الإطلاق لتحديد وقت الخطبة بسبع دقائق . 

وقالت الوزارة أنها عند إتمام الدراسة كاملة سيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء .

وحذرت الوزارة من نشر أية تكهنات في هذا الشأن مع التأكيد بأنه لا يوجد أحد مفوض بالحديث في هذا الشأن ، حيث إن تدارس الأمر مع قيادات الوزارة هو لسماع رأيهم والتعرف على تصوراتهم لبلورة الرؤية النهائية لعرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء  ، علما بأن حتى هذا النقاش لم يبدأ حتى وقت نشر هذا البيان .

وشددت الوزارة أنها ستحيل من يدلي  أو يثبت إدلاؤه بأي تصريح لا أساس له من الصحة من العاملين بالوزارة إلى التحقيق ، نظرا لما يثيره أي حديث غير صحيح من إثارة لا يحتملها الوقت ، ونأمل من كل وسائل الإعلام الوطنية المحترمة  تحري الدقة و عدم نشر أي أخبار في هذا الشأن سوى البيانات الرسمية التي تصدر عن الوزارة وتنشر على موقعها الرسمي  .
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