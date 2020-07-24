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أخبار العالم

النمسا تبدأ في تطبيق إجراءات مشددة عقب تزايد الإصابات بفيروس كورونا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:08 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
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ا ش ا
بدأت النمسا اليوم ، الجمعة، تطبيق إجراءات مشددة لمواجهة جائحة كورونا بعد عودة ارتفاع مستوى الإصابات اليومية، وتشمل زيادة القيود على الحدود والتشديد على اختبارات الفحص الطبي، إضافة إلى تطبيق غرامات صارمة على عدم ارتداء الكمامة فى مراكز التسوق ووسائل النقل العام. .

وقال وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبير فى تصريحات اليوم (الجمعة) إنه عندما ندرس تطورات إحصائيات العدوى الجديدة بالفيروس نلاحظ أن الذروة لم تصل بعد، مشيرا إلى ضرورة عودة الالتزام الشديد من قبل المواطنين بإجراءات السلامة. 

وأضاف أنه ما يدعو للقلق عودة الاصابات فى دول أحرزت نجاحا سابقا فى السيطرة على الوباء مثل سنغافورة . مشيرا الى أن هذا الوباء هو الأسوأ فى التاريخ ويمثل تحديا حقيقيا للاقتصاد العالمي خاصة بعد الانتكاسة الأخيرة وعودة تزايد الاصابات حول العالم مرة أخرى. 

وقال الوزير "لكن هذا كان متوقعًا منذ البداية" وهو ما يخفف نسبيا من حالة القلق . لافتا الى أنه تم اجراء 833 الف فحص طبي لفيروس كورونا فى البلاد حتى الأن وأن هناك اختبارات أكثر من أي وقت مضى في النمسا وذلك فى اطار الاستعداد لموجة أخرى محتملة فى الخريف.
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