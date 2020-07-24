غدا تسجيل البيانات على موقع هيئة الانتخابات.. تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الشيوخ خطوة بخطوة

يبدأ الناخبون المصريون فى الخارج غدا السبت تسجيل بياناتهم تمهيدا للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج والمحدد لها يومي 9 و10 أغسطس المقبل، عبر الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات.





وحسب قرارات الهيئة سيقوم كل ناخب بتسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية التابع لها محل إقامته بالخارج على الموقع الرسمى للهيئة خلال الفترة من السبت 25 يوليو وحتى الجمعة 31 يوليو .





ويسجل الناخب رقمه القومي واسمه وتاريخ الاقتراع وكافة بياناته المتعلقة بالإقامة في الخارج والبعثة التي ينتمى إليها في الدولة المتواجد فيها ودائرته الانتخابية في الداخل.





وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات انه بعد قيد اسم الناخب فى قاعدة البيانات يظهر له رقم التسجيل سري ويحتفظ بالرقم دون إطلاع أي شخص عليه حتى تأتى المرحلة الثانية من الاقتراع عبر البريد خلال 9 و 10 أغسطس.





وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم إتاحة بطاقات إبداء الرأى للنظام الفردى والقائمة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، يومين الاقتراع 9 و10 أغسطس على ان يقوم الناخب بالدخول للموقع واختيار الخانة المخصصة للمصريين فى الخارج يدون رقم التسجيل الذى سبق وتسلمه.





وتظهر بطاقتى الاقتراع الفردى والقوائم وإقرار التصويت على الموقع خلال يومى 9 و10 أغسطس من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة، ويستطيع من سجل بياناته بطباعتها وفقا لدائرة محل إقامته باستخدام رقم التسجيل ولمرة واحدة





وأضافت الهيئة أنه بعد طباعة بطاقات الاقتراع يقوم الناخب بالتأشير على بطاقة الاقتراع باختيار عدد المرشحين للنظام الفردى مساو لعدد المقاعد المقرر للدائرة واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم، باستخدام قلم جاف ولا يتم الشطب على بطاقة الاقتراع أو وضع علامات عليها أو علامات تبين صاحبها.





وتابعت: يضع الناخب بطاقتى الاقتراع داخل مظروف ابيض كبير، مرفقا به صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، وإقرار التصويت المرفق كامل البيانات موقع من الناخب شخصيا ويقوم بإغلاقه ويثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ولا يدون عليه أية بيانات أخرى.





ترسل الأوراق إلى اللجنة بالبعثة الدبلوماسية عن طريق البريد المستعجل وتبدأ اللجان عملها فى التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء خلال الفترة من 9 وحتى 12 أغسطس، لاستقبال خطابات التصويت .

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا يجوز للناخب أن يدلى بصوته داخل لجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة أو أن يدلى بصوته أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التى أدلى فيها بصوته .





كان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، أعلن الأحد الماضى أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بنظاميها الفردي والقوائم، عقب انتهاء لجان الفحص والبت في طلبات الترشح وصفات المرشحين الانتهاء من مراجعة المستندات المطلوبة من كل مرشح على حده، وبلغ عدد أسماء المرشحين المقبولين التي تضمنتها القائمة المبدئية ٧٦٢مرشحا، بينما تم استبعاد ١٥٠ مرشحا لعدم استيفائهم الشروط والأوراق المطلوبة.





وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ، أن لجان فحص الطلبات والبت في صفات المرشحين تأكدت من توافر شروط الترشح في اسماء المقبولين من واقع المستندات المقدمة، وبتت في مدى صحة انتماء كل مرشح في النظام الفردي إن كان من الأحزاب أو كونه مستقلا، كما فحصت المستندات المقدمة من كافة المترشحين.