جامعة عين شمس في أسبوع.. ألسن تدعو طلاب فرق النقل للمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية.. ودورات تدريبية مجانية بكلية التجارة

جامعة عين شمس :

_ ألسن عين شمس تدعو طلاب فرق النقل للمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية

_ جامعة عين شمس تستضيف اجتماع اللجنة العليا لتعليم الكبار

_ مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس يكرم نظمي عبد الحميد

_ دورات تدريبية مجانية لطلاب تجارة عين شمس

، بالإضافة إلى عدد من الأحداث المهمة.

شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، دورات تدريبية مجانية لطلاب تجارة عين شمس

شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، دورات تدريبية مجانية لطلاب تجارة عين شمس ، بالإضافة إلى عدد من الأحداث المهمة.

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، تدشين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية دعوة لطلاب الفرق الأولى و الثانية والثالثة بالكلية، للإشتراك في فعاليات المشروع القومي لمحو الأمية، تحت رعاية د.محمود المتيني رئيس الجامعة، د.نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق د.ناهد راحيل، منسق ملف محو الأمية بالكلية.

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، تدشين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية دعوة لطلاب الفرق الأولى و الثانية والثالثة بالكلية، للإشتراك في فعاليات المشروع القومي لمحو الأمية، تحت رعاية د.محمود المتيني رئيس الجامعة، د.نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق د.ناهد راحيل، منسق ملف محو الأمية بالكلية.

وأشارت سلوى رشاد عميد الكلية، إلى دور كلية الألسن بجامعة عين شمس، والتي كانت من أوائل الكليات بالجامعة التى أعلنت منذ عام ٢٠١٥، أنها خالية من الأمية، مؤكدة أن محو الأمية يعد من أهم التكليفات الرئاسية بجانب محاور التنمية و الصحة و التعليم، لافته إلى أن كلية الألسن بجامعة عين شمس، لها تاريخ كبير منذ تأسيسها على يد العالم الجليل رفاعة الطهطاوي، فى تنوير المجتمع المصري، حيث كانت أول كلية تفعل بروتوكول تعاون مع هيئة تعليم الكبار من خلال الدورات التدريبية التي دشتنها بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بالجامعة و الهيئة العامة لتعليم الكبار التابعة لمجلس الوزراء، ولا تألوا جهدًا فى تسخير إمكانياتها التعليمية والبحثية في حل قضايا المجتمع المصري و المساهمة في تنميته، وشددت على أن العمل المجتمعي خارج أسوار الجامعة يعد ركن أصيل في الرسالة التنويرية المنوطة بالجامعات.









وأوضحت د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المشروع ضرورة قومية وليس إختياري للطلاب، وشرطًا من شروط التخرج، مؤكدة أن المشروع يستهدف محو أمية أربعة أشخاص على الأقل لكل طالب، كما سيحصل الطالب على مكافأة قدرها ٢٥٠ جنيهًا عن كل أمي ناجح، كما ستقوم الجامعة بسداد المصروفات الدراسية نيابة عن الطالب في العام الدراسي التالي في حالة قيامه بمحو أمية أكثر من أربعة دارسين.







