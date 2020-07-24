جامعة عين شمس في أسبوع.. ألسن تدعو طلاب فرق النقل للمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية.. ودورات تدريبية مجانية بكلية التجارة

جامعة عين شمس :
_ ألسن عين شمس تدعو طلاب فرق النقل للمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية
_ جامعة عين شمس تستضيف اجتماع اللجنة العليا لتعليم الكبار
_ مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس يكرم نظمي عبد الحميد
_ دورات تدريبية مجانية لطلاب تجارة عين شمس
شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، دورات تدريبية مجانية لطلاب تجارة عين شمس، بالإضافة إلى عدد من الأحداث المهمة.
أعلنت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، تدشين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية دعوة لطلاب الفرق الأولى و الثانية والثالثة بالكلية، للإشتراك في فعاليات المشروع القومي لمحو الأمية، تحت رعاية د.محمود المتيني رئيس الجامعة، د.نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق د.ناهد راحيل، منسق ملف محو الأمية بالكلية.
وأشارت سلوى رشاد عميد الكلية، إلى دور كلية الألسن بجامعة عين شمس، والتي كانت من أوائل الكليات بالجامعة التى أعلنت منذ عام ٢٠١٥، أنها خالية من الأمية، مؤكدة أن محو الأمية يعد من أهم التكليفات الرئاسية بجانب محاور التنمية و الصحة و التعليم، لافته إلى أن كلية الألسن بجامعة عين شمس، لها تاريخ كبير منذ تأسيسها على يد العالم الجليل رفاعة الطهطاوي، فى تنوير المجتمع المصري، حيث كانت أول كلية تفعل بروتوكول تعاون مع هيئة تعليم الكبار من خلال الدورات التدريبية التي دشتنها بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بالجامعة و الهيئة العامة لتعليم الكبار التابعة لمجلس الوزراء، ولا تألوا جهدًا فى تسخير إمكانياتها التعليمية والبحثية في حل قضايا المجتمع المصري و المساهمة في تنميته، وشددت على أن العمل المجتمعي خارج أسوار الجامعة يعد ركن أصيل في الرسالة التنويرية المنوطة بالجامعات.
وأوضحت د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المشروع ضرورة قومية وليس إختياري للطلاب، وشرطًا من شروط التخرج، مؤكدة أن المشروع يستهدف محو أمية أربعة أشخاص على الأقل لكل طالب، كما سيحصل الطالب على مكافأة قدرها ٢٥٠ جنيهًا عن كل أمي ناجح، كما ستقوم الجامعة بسداد المصروفات الدراسية نيابة عن الطالب في العام الدراسي التالي في حالة قيامه بمحو أمية أكثر من أربعة دارسين.
استضافت جامعة عين شمس اجتماع اللجنة العليا لتعليم الكبار برئاسة د. الهلالي الشربيني وحضور د. نظمي عبد الحميد ود. عاشور العمرى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، ولفيف من أعضاء اللجنة ومديري مراكز تعليم الكبار بالجامعات المصرية.
جاء ذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ود. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
ناقشت اللجنة الإنجازات التي حققتها الجامعات المصرية في مجال المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار وكذلك آليات عمل الجامعات في هذا المشروع القومي في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة التي أقرتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
كما تم استعراض أوجه دعم مشروعات محو الأمية مع الوقوف على أهمية تكريم الطلاب والمؤسسات المتميزة في هذا المجال.
يذكر أن جامعة عين شمس حصدت المركز الخامس بين الجامعات المصرية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار خلال دورة أبريل ٢٠٢٠.
كرم اليوم مجلس قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تقديرا لمسيرته وعطائه فى رئاسة القطاع طوال الأربع سنوات الماضية.
جاء ذلك فى مستهل إنعقاد جلسة إجتماع القطاع بحضور د. عاشور العمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار وا.د. محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم و السادة وكلاء الكليات لشئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وا. سهيل حمزة امين مساعد قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و السادة مديرى العموم ومديرى الإدارات.
وأهدى د. محمد رجاء عميد كلية العلوم درع الكلية إلى د. نظمى عبد الحميد تقديرا لجهوده خلال فترة توليه رئاسة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
واستعرض عددا من ابرز انجازات القطاع مؤكدا أنه لولا تضافر الجهود بين قطاعات الجامعة المختلفة تحت رئاسة وإدارة رشيدة لما تمكن القطاع من تحقيق تلك الإنجازات.
أعلن د. خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس عن مجموعة من الدورات التدريبية المجانية (online) للفرقة الثانية، الثالثة والرابعة بالتعاون مع المركز الجامعي للتطوير المهني بالكلية.
وذلك في مجالات:
•sales
•Employability skills
•HR
•Marketing
•Customer service
•Entrepreneurship
•English AUC
وأوضح د. خالد قدري أن شروط القبول والتسجيل بهذه الدورات الالتزام بمواعيد الكورس ومواعيد المقابلة الشخصية، وأن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية، كما يجب ملء جميع الاستمارات الخاصة بالتدريب والكورس، إلى جانب تسليم جميع التقارير في مواعيدها بدون تأخير، يجب كتابة جميع استمارات تقييم التدريب، يجب أن يسجل الطالب جميع بياناته صحيحة على اللينك الخاص بالمركز الجامعي للتطوير المهني، وسوف يتم شحن باقة انترنت لتسهيل حضور الكورس ويلتزم الطالب بعمل لقطة شاشة وارسالها لمسئولي المركز.
كما يتم عمل حساب على رابط خاص بالمركز الجامعي
جدير بالذكر أن عدم الالتزام بالشروط السابقة يترتب عليه الغاء المنحة للطالب وعدم القدرة على التسجيل في منح أخرى يعلن عنها المركز.