AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

169 لجنة لامتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم غدا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:03 م
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد الدكتور  محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم اجتماعا طارئا مع رؤساء لجان امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام  2020، بحضور مديري عموم ديوان المديرية ومديري الإدارات التعليمية ومسئولي غرفة عمليات التعليم الفني ومسئول الإستراحات، والعلاقات والعامة بالمديرية. 

قال وكيل تعليم الفيوم، إن عدد لجان امتحانات الدبلومات الفنية 169 لجنة على مستوى المحافظة ، كما يوجد 13 خط سير من مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية وصولا إلى مقرات اللجان على مستوى محافظة الفيوم فى الموعد المحدد خلال فترة الامتحانات. 


وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بكافة إجراءات الحماية والوقاية سواء تعقيم اللجان قبل الإمتحان وبعده وفحص درجة حرارة الطلاب ومراعاة المسافات الآمنة بين الطلاب وأرتداء أدوات الوقاية الشخصية من كمامات وقفازات وأغطية الأحذية بالإضافة للمرور من بوابات التعقيم الموجودة في مدخل كل لجنة.

وأشار وكيل الوزارة أن غرفة العمليات بالمديرية وكذلك بالإدارات تتابع عن كثب أجراءات سير الإمتحانات وتتواصل مع الغرف الآخري سواء في المحافظة والغرفة الرئيسية في الوزارة.

وحث رؤساء اللجان بضرورة الانضباط والانتظام في العمل ، والحضور مبكرا الى اللجنة لاستلام الأسئلة ، كما اكد على ضرورة التواصل مع المديرية في حالة وجود أي مشكلة تواجه سير الإمتحانات لسرعة مواجهتها وحلها.

وأكد على  رؤساء اللجان بضرورة الحضور الى مقر اللجنة مبكرا وضرورة تعاون وتكاتف كل مسئول في اللجنة من ملاحظين وعمال وإداريين مع المراقب الأول ورئيس اللجنة حتى تظهر الصورة النهائية بشكل مشرف ويليق بالسادة المعلمين الشرفاء.
169 لجنة لامتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم غدا
169 لجنة لامتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم غدا
169 لجنة لامتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم غدا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادات محافظة بني سويف لامتحانات الثانوية العامة

ننشر استعدادات المحافظات لعقد امتحانات الثانوية العامة.. بوابات تعقيم ومطهرات لمكافحة كورونا.. توفير الأطباء والزائرات الصحيات وسيارات الإسعاف في اللجان.. ومنع الباعة الجائلين من التواجد بمحيط المدارس

التعليم: لن نفرق بين الدبلومات الفنية والثانوية في التأمين.. تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية وعقوبات صارمة على الغش وحيازة المحمول.. السماح بالتأجيل للعام القادم بسبب كورونا.. واختبار الدين من البيت

انطلاق امتحانات الثانوية العامة الأحد.. التعليم تستعين بشركات لتعقيم اللجان فجر السبت.. 560 سيارة إسعاف وكواشف حرارية وفرق طبية وكمامات ومطهرات لمحاربة كورونا.. وغرف عمليات مركزية للمتابعة اللحظية

تعليم الفيوم: ضبط النفس وحظر المحمول فى لجان امتحانات الثانوية العامة

للاطمئنان على سير الامتحانات.. محافظ أسيوط يتفقد لجان الثانوية العامة

ترشيحاتنا

بـ جيب جينز قصيرة.. شاهيناز تتألق بإطلالة ملفتة

خبير مناعة: 5 أسباب تنذر بحدوث موجة ثانية لـ كورونا

علاء فتحي رئيسا لقطاع أكتوبر.. مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات الضباط

موعد مباراة الأهلي وسموحة الودية والقنوات الناقلة

ضياء السيد: انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد مش قراره لوحده

شيري عادل تتألق عبر إنستجرام بإطلالة ناعمة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوي المناعة ويحرق الدهون.. مجلة هندية تنصح بتناول عصير البصل

عالم مناعة في أكسفورد يؤكد: كورونا لن ينتهي وسيظل للأبد

بفستان صيفي.. زوجة مصطفى فهمي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة