169 لجنة لامتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم غدا

عقد الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم اجتماعا طارئا مع رؤساء لجان امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام 2020، بحضور مديري عموم ديوان المديرية ومديري الإدارات التعليمية ومسئولي غرفة عمليات التعليم الفني ومسئول الإستراحات، والعلاقات والعامة بالمديرية.





قال وكيل تعليم الفيوم، إن عدد لجان امتحانات الدبلومات الفنية 169 لجنة على مستوى المحافظة ، كما يوجد 13 خط سير من مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية وصولا إلى مقرات اللجان على مستوى محافظة الفيوم فى الموعد المحدد خلال فترة الامتحانات.









وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بكافة إجراءات الحماية والوقاية سواء تعقيم اللجان قبل الإمتحان وبعده وفحص درجة حرارة الطلاب ومراعاة المسافات الآمنة بين الطلاب وأرتداء أدوات الوقاية الشخصية من كمامات وقفازات وأغطية الأحذية بالإضافة للمرور من بوابات التعقيم الموجودة في مدخل كل لجنة.





وأشار وكيل الوزارة أن غرفة العمليات بالمديرية وكذلك بالإدارات تتابع عن كثب أجراءات سير الإمتحانات وتتواصل مع الغرف الآخري سواء في المحافظة والغرفة الرئيسية في الوزارة.





وحث رؤساء اللجان بضرورة الانضباط والانتظام في العمل ، والحضور مبكرا الى اللجنة لاستلام الأسئلة ، كما اكد على ضرورة التواصل مع المديرية في حالة وجود أي مشكلة تواجه سير الإمتحانات لسرعة مواجهتها وحلها.





وأكد على رؤساء اللجان بضرورة الحضور الى مقر اللجنة مبكرا وضرورة تعاون وتكاتف كل مسئول في اللجنة من ملاحظين وعمال وإداريين مع المراقب الأول ورئيس اللجنة حتى تظهر الصورة النهائية بشكل مشرف ويليق بالسادة المعلمين الشرفاء.