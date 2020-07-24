450 محطة بـ ٦.٢ مليار.. خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية

كشف الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، عن اجراءات الدولة لتغظيم الاستفادة من المياه الجوفية، مؤكدا أن الدولة ممثلة في وزارة الري وضعت خريطة لجميع خزانات المياه الجوفية على مستوى الجمهورية لتعظيم الاستفادة منها.





وأضاف إسماعيل، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه تم وضع خطة تشمل تنفيذ 450 محطة مياه جوفية بتكلفة 6.2 مليار جنيه ويتم العمل عليها الآن، لافتا إلى أنه من أهم الموارد المائية بالنسبة لمصر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.





وتابع نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن مصر لديها مصارف عدة كبيرة للغاية، أهمها: مصرف بحر البقر ومصرف المحكمة، لافتا إلى أن مصر تبنت على مدار عامين مشروعين من أكبر المشروعات في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.