غانم سلطان رئيسا للجنة اكتشاف المواهب بنادي الزمالك

اعتمد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تشكيل لجنة لاكتشاف المواهب الفترة القادمة ، وتضم اللجنة كلا من غانم سلطان رئيسا و في عضويتها أحمد عبدالحليم وسعيد الجدي و حماده عبداللطيف وحسن بصري.

وذلك لاكتشاف المواهب فى جميع محافظات مصر ليستفيد منها قطاع الناشئين ، ويحظى القطاع و مدرسة الكرة والأكاديميات بدعم مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور.

اعتمد مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور تشكيل لجنة لتطوير البراعم و الأكاديميات الفترة المقبلة ، وتضم اللجنة كلا من السيد سلامة و أيمن اليمني و مصطفى نجم وعفت نصار بجانب محمد صابر مدرب الأكاديمية.





وجاء ذلك عقب إعلان اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين ومدرسة الكرة والبراعم والأكاديميات في ظل اهتمام مجلس إدارة النادي بدعم القطاع و تطويره.



