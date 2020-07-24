AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

غانم سلطان رئيسا للجنة اكتشاف المواهب بنادي الزمالك

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:57 م
غانم سلطان
غانم سلطان
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
اعتمد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تشكيل لجنة لاكتشاف المواهب الفترة القادمة ، وتضم اللجنة كلا من غانم سلطان رئيسا و في عضويتها  أحمد عبدالحليم وسعيد الجدي و حماده عبداللطيف وحسن بصري.

وذلك لاكتشاف المواهب  فى جميع محافظات مصر ليستفيد منها قطاع الناشئين ، ويحظى القطاع و مدرسة الكرة والأكاديميات بدعم مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور.

اعتمد مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور تشكيل لجنة لتطوير البراعم و الأكاديميات الفترة المقبلة ، وتضم اللجنة كلا من السيد سلامة و أيمن اليمني و مصطفى نجم وعفت نصار بجانب محمد صابر مدرب الأكاديمية.

وجاء ذلك عقب إعلان اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين ومدرسة الكرة والبراعم والأكاديميات في ظل اهتمام مجلس إدارة النادي بدعم القطاع و تطويره.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور: اتفقنا مع كارتيرون على تجديد تعاقده

بعد حذف شعار كاف.. الزمالك يعيد رفع لافتات نادي القرن الحقيقي على أسوار النادي.. شاهد

بعد إصابته بفيروس كورونا.. مدرب حراس الزمالك يكشف عن حالته الصحية

كل الأندية تدعمه.. مرتضى منصور يكشف عن هوية رئيس اتحاد الكرة القادم

اتحاد الكرة يغرم أحمد الشناوي 10 ملايين جنيه لصالح الزمالك

حديث الأب والأبناء.. تعرف على تصريحات رئيس الزمالك ونجليه

ترشيحاتنا

بعد إصابة زوج كيم كارداشيان.. كل ما تريد معرفته عن الاضطراب ثنائى القطب

تغييرات غريبة بالجسم.. ماذا وجد الأطباء بعد تشريح جثث مرضى كورونا

بعد قصة حبه مع علياء بسيوني.. أبرز أزمات أحمد سعد العاطفية

حائط يقتل 3 أشخاص.. التفاصيل الكاملة لانهيار عقار بمصر القديمة

شيري عادل تتألق عبر إنستجرام بإطلالة ناعمة.. شاهد

بـ جيب جينز قصيرة.. شاهيناز تتألق بإطلالة ملفتة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوي المناعة ويحرق الدهون.. مجلة هندية تنصح بتناول عصير البصل

عالم مناعة في أكسفورد يؤكد: كورونا لن ينتهي وسيظل للأبد

بفستان صيفي.. زوجة مصطفى فهمي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة