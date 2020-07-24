شركة طيران إسرائيلية تسير رحلات خاصة لدول الخليج

اعتاد هواة الطيران الذين يتابعون تحركات الطائرات حول العالم على رؤية الطائرات الخاصة تقلع من مطار بن جوريون إلى الخليج العربي في السنوات الأخيرة، ولكن نظرًا لتحسن العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج ، يبدو أن السر الذي تم الاحتفاظ به لسنوات بدأ يظهر شيئا فشيئا ليصبح أمرا عاديا. بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية.





وكشفت الصحيفة أن هناك شركة تعمل منذ سنوات تأخذ على عاتقها تسيير رحلات جوية من إسرائيل إلى دول الخليج، وقالت:في الآونة الأخيرة، بدأت شركة الطيران الإسرائيلية "الجسر الجوي" ، التي تقدم خدمات الطيران للطائرات الخاصة والإدارية، الإعلان علنًا على موقعها الإلكتروني عن رحلات مباشرة من إسرائيل إلى دول في الخليج العربي. وكانت الوجهات على جدول أعمالها هي: الرياض، دبي، أبو ظبي ، قطر وبقية دول الخليج.





يقول موقع الشركة على الإنترنت: "هذه الخدمة فريدة من نوعها وصعبة بالنسبة لنا، وتوفر لعملاء الشركة بديلًا فريدًا للعثور على حلول مناسبة لاحتياجات أعمالهم، أو حل للعائلات المهتمة بالاستمتاع بتفرد منطقة الخليج العربي. تتم جميع الرحلات الجوية المباشرة إلى منطقة الخليج العربي على متن طائرات الشركة، والطائرات الإدارية الخاصة المجهزة على أعلى مستوى. ويشير الموقع الاليكتروني للشركة إلى أن هناك إمكانية للتوقف الدبلوماسي في الطريق.





ونظرًا لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ودول الخليج، بما في ذلك عدم وجود اتفاقيات طيران بينهم، فإن طائرات الشركة ذات التسجيل الأجنبي تغادر من إسرائيل إلى الخليج العربي من خلال دولة ثالثة يمكن أن تستمر منها إلى الوجهة المطلوبة برخصة طيران جديدة. في السنوات الأخيرة، توقفت معظم الطائرات التي تقلع إلى وجهات خليجية من مطار بن جوريون لبضع دقائق في الأردن أو قبرص أو غيرهم.





وتضيف الشركة أنه نظرا لـ خصوصية عملائنا، لا يمكن تحديد هوية الركاب، علاقاتنا مع الخليج دافئة للغاية والإسرائيليون موجودون في دبي وأبوظبي منذ سنوات ويتلقون معاملة جيدة للغاية. وإذا لم تحدث أزمة كورونا، لكانت العلاقات أكثر دفئا، نحن نطير إلى الخليج من خلال دول أخرى لأنه ليس من الممكن تقديم خطط الطيران بأي طريقة أخرى، فالطريقة القانونية للسفر من إسرائيل هي فقط من خلال عمان أو مصر أو قبرص، وربما تأتي أيام يمكننا الطيران مباشرة فيها، ولكن حتى الآن لا يوجد شرق أوسط جديد، لكن يمكن الوصول إلى تلك الأماكن بالطريقة التي نفعلها نحن.





وفيما يتعلق بالسعر، قالت الصحيفة إن تكلفة الرحلة عشرات الآلاف من الشواكل للحصول على تذكرة ذهابا وإيابا. ويجب التأكيد على أن الإسرائيليين لا يمكنهم دخول إمارات الخليج العربي ما لم يكن لديهم جواز سفر أجنبي أو تأشيرة خاصة صادرة لرجال الأعمال.