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رياضة

رسميا.. تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:06 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم موعد انطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج".


وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان رسمي، أن الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي سيدأ في 12 سبتمبر المقبل، على أن يختتم الموسم في 23 مايو 2021.


وتسبب فيروس كورونا المستجد في تأخير عملية إنهاء مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث توقفت المسابقة من شهر مارس حتى يونيو، بسبب تفشي فيروس كورونا.


ومن المقرر أن يختتم الموسم الحالي من مسابقة الدوري الإنجليزي خلال الأسبوع المقبل، حيث تتبقى جولة واحدة من المسابقة.


يذكر أن فريق ليفربول نجح في حسم النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي لصالحه، قبل 7 جولات من انتهاء البطولة.
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