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أخبار العالم

تدشين خط جديد للنقل البحري بين تركيا وإسرائيل

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:44 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
تدشن وكالة سابان للشحن البحري المملوكة لشركة فريدنزون خدمة جديدة وسريعة للشحن من ميناء مرمرة التركي إلى ميناء أسدود في إسرائيل.

وقال موقع "بورت تو بورت" المتخصص في شؤون النقل إن سابان هي وكيل الشحن البحري لشركة ميدكون لاين التركية في إسرائيل.

وستطلق سابان على الخدمة الجديدة اسم MISS وهي تقدم خدمة الاستيراد والتصدير في خدمة سريعة بشكل خاص للسوق الإسرائيلية باستخدام السفينة Orita التي ستعمل في ميناء أشدود كل أسبوع.

وأشار الموقع إلى أن هذه هي الخدمة الثانية التي تطلقها سابان بعد خط EMX الذي كان نشطًا منذ بداية العام بين تركيا وإسرائيل. 

يذكر أن شركة فريدنزون قامت مؤخرًا بتأسيس وكالة سابان التي تمثل شركة ميدكون لاينزالتركية لصالح الأنشطة البحرية بين إسرائيل وموانئ تركيا.
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