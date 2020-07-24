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فن

مصطفى عاطف يدعم "بهية" بحفل خيرى ليلة عيد الأضحى

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:20 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
يستعد المنشد مصطفى عاطف لإقامة حفل خيرى لمحاربات مستشفى بهية للإكتشاف المبكر و علاج سرطان الثدى للسيدات بالمجان كلفتة إنسانية منه لدعمهن وإدخال السرور على قلوبهن وذلك استكمالا واستمرار لمسيرة دعمه المعتادة منه لمحاربات بهية سواء بزيارتهن أو إقامة الحفلات لمشاركتهن المناسبات المختلفة.


يأتي الحفل استكمالا واستمرار لمسيرة دعم عاطف المعتاد لمحاربات بهية سواء بزيارتهن أو إقامة الحفلات لمشاركتهن المناسبات المختلفة، حيث تدعم مثل تلك الزيارات والحفلات جزءا كبيرا من تقديم الدعم النفسي لمحاربات السرطان ما يهون عليهن في رحلة العلاج.


يذكر ان الحفل سيتم إذاعته ببث حى على قناة يوتيوب الرسمية لبهية الخميس 30 يوليو الساعة 9 مساء.


لمشاهدة البث:
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