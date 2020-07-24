شاهد.. هدف كهربا في مرمى سموحة

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالهدف الأول، على سموحة، خلال المباراة الودية المقامة حاليا على ستاد التتش، ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري الممتاز.





احرز الهدف محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة ٤٣ بعد تصويبة قوية من عمرو السولية ارتدت من يد الحارس الهانى سليمان ليضعها كهربا بسهولة داخل المرمى ، خلال الشوط الأول.





وأوقف الحكم الدولى ابراهيم نور الدين، المباراة- وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي-؛ لحصول اللاعبين على راحة فى كل شوط بـ المباراة، فى ظل توقف المنافسات الرياضية طوال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.





وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه علي معلول ومحمود متولي وأيمن أشرف ومحمد هاني. وفي خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية وجيرالدو وقفشة وكهربا وأليو بادجي.





وعلى مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وجونيور أجايي ومحمد شكري وأحمد الشيخ ومروان محسن وعربي بدر وأحمد فتحي.



