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منوعات

موزو.. أول روبوت يعمل بمطعم في مصر ..فيديو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:02 م
روبوت
روبوت
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احمد قطب - احمد بيسو


إنه ليس عاملا في المطعم بل هو الروبوت "موزو " أول رجل آلي يقوم بهذه المهمة في مصر فهو يعمل في تلقي الاوردر من العميل وتسليمه للمطعم ليعود إلي المطبخ لاستلام أوردر العميل وتسليمه له . 

في البداية قال المهندس محمد كريم المدير التنفيذي لشركة كيمبو مصر لـ عدسة صدى البلد نحن أردنا أن نوفر للعميل الخاص بالمطعم جو مختلف عن باقي المطاعم باستخدام التكنولوجيا  وكان ذلك قبل ظهور فيروس كورونا وبدأنا فعليا باختيار احد شركات البرمجيات وأثناء هذا الوقت ظهر فيروس كورونا في العالم وبدا يتجه تفكيرنا في إنشاء روبوت ليكون هو همزة الوصل بين اصطف المطعم والعميل .

وأضاف كريم ان  بعد ان تم تصنيع الروبوت تم الاستقرار على تسميته باسم موزو وهي كلمة معناها باللغة الاسبانية ويتر مشيرا إلي أن لا يمكن الاستغناء عن العامل البشري وسط ظهور الروبوتات في الفترة الحالية .

وأشار محمد كريم أن يبدأ موزو بالترحيب بالعميل ثم يقوم بعرض المنيو من خلال شاشة الريبوت قم يقوم العميل بطلب الاوردر ثم يقوم العميل بتأكيد الاوردر ليعود ميزو الي المطبخ لاستلام الاوردر وتسليمه للعميل.  

وتابع المهندس علاء الحويني مدير مبيعات احد شركات تصنيع الروبوتات في مصر موزو هو روبوت يعمل ويتر وهو مدرب بطريقة احترافية بيقوم بتوصيل الاكل والمشروبات الي مكان العميل وهو تم تصنيعه في مصر .

واوضح الحويني ان الروبوتات تستخدم في مساعدة العامل البشري وليس للاستغناء عن العامل البشري لان المتحكم الرئيسي في الروبوت هو العامل البشري مشيرا إلي أن كل ما انتشر استخدام الروبوتات في الصناعة كلما انخفضت نسبة البطالة .
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