بعد خماسية الزمالك .. الأهلي يسحق سموحة 4-0 وديا ..فيديو

اكتسح النادي الأهلي نظيره سموحة 4-0 وديا، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب التتش ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري الممتاز وبطولة أفريقيا.









وأحرز النادي الأهلي الهدف الأول فى الدقيقة 43 عن طريق كهربا بعد تصويبة قوية من عمرو السولية ارتدت من يد الحارس الهانى سليمان ليضعها كهربا بسهولة داخل المرمى ، خلال الشوط الأول.





وأضاف الهدف الثانى مروان محسن بعد مجهود كبير من كهربا من الناحية اليسرى الذي هيأ الكرة أمام مروان ليضعها بسهولة داخل المرمى.





وتمكن الأهلي من إحراز الهدف الثالث عن طريق كهربا بعد تمريرة رائعة بالكعب من عمرو السولية داخل منطقة الجزاء، ليسددها كهربا علي الفور فتسكن الشباك.





ونجح جونيور أجاي من إحراز الهدف الرابع من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء ، بعدما سدد مروان محسن كرة قوية لتصطدم بالقائم وتردد لـ آجاي ليسددها علي الفور.





وفاجأ السويسرى رينية فايلر المدير الفنى للاهلى الجميع بمشاركة أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق مع بداية الشوط الثانى للمباراة الودية لسموحة المقامة حاليا باستاد التتش ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري الممتاز.





وفي الدقيقة 69 أهدر فريق سموحة هدف التقليص بعد مراوغة رائعة من أحمد فؤاد داخل منطقة الجزاء ويسددها على الفور وتسقط من يد علي لطفي وتردد لـ أحمد حسن مكي ويسددها أعلى من المرمى وهو فارغ.





وأشرك رينيه فايلر مجموعة كبيرة من اللاعبين مع بداية الشوط الثانى لمنح الجميع الفرصة من بينهم النيجيرى جونيور اجاي وياسر ابراهيم والصاعد محمد عبد المنعم وأحمد الشيخ ومروان محسن.





ووقع أحمد فتحى لنادي بيراميدز لمدة ٣ سنوات خاصة ان عقده ينتهى بنهاية الموسم الحالي.



