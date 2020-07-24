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أخبار العالم

انتهاك.. ترامب يعلق على تحويل آيا صوفيا إلى مسجد

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:13 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أحمد محرم
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن استيائه من قرار تحويل متحف آيا صوفيا بمدينة إسطنبول التركية إلى مسجد، حيث أقيمت فيه أول صلاة جمعة اليوم بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، التقى ترامب مع رئيس أساقفة أمريكا للروم الأرثوذكس فلبادوفوروس، اليوم الجمعة، وبحثا مسألة تحويل متحف آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد.


وأعرب ترامب عن استيائه من تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، متهما السلطات التركية بانتهاك حرية الأقليات الدينية في البلاد.

ومن جهته، كتب نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" في تغريدة عبر "تويتر": "كما أخبرت رئيس الأساقفة فلبادوفوروس اليوم، ستقف أمريكا صامدة مع الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية؛ لتبقى آيا صوفيا متاحة، ومصدر إلهام وتفكيرا لكل شخص من كل دين".


وشن نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماجاريتس شيناس، هجومًا حادا على تركيا، تزامنا مع إقامة أول صلاة جمعة في آيا صوفيا بعد تحويلها من متحف إلى مسجد، بموجب قرار الرئيس رجب طيب أردوغان.


وردا على سؤال حول تحويل آيا صوفيا إلى مسجد قال  "سكيناس": "اليوم حزين وصعب.. أشعر بالمرارة والغضب لما يحدث و لست وحدي في هذه الحالة".

وأوضح المسؤول الأوروبي  أنه على تركيا أن تقف في مرحلة ما، وتتحمل مسؤولياتها وتحدد مواقفها وخياراتها الجيوسياسية وتعلن إلى جانب أي طرف تريد أن تصطف في المستقبل.


وتابع :"إذا كانت تريد الاصطفاف إلى جانب أوروبا بقيمها ومبادئها، فما يحدث اليوم يعد انطلاقة سيئة"، معبرا عن خيبة أمله إزاء القرار.


يأتي ذلك بعد إقامة أول ل صلاة في آيا صوفيا منذ قرار تركيا بتحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد، وهو ما وصفه مسؤولون أوروبيون بالخطوة "الاستفزازية".
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