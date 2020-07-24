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خطاب قديم لـ عبد الناصر .. كيف يتصرف الضباط الأحرار لو فشلت ثورة 23 يوليو.. فيديو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:23 م
الزعيم الراحل جمال
الزعيم الراحل جمال عبد الناصر
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أسامة علي
تحتفل مصر بالذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو 1952 المجيدة، وبهذه المناسبة أذاع الإعلامي مصطفي بكري فيلم تسجيلى للزعيم جمال عبد الناصر وأهم خطاباته إبان ثورة 23 يوليو وبعدها.

وخلال خطاب قديم للزعيم جمال عبد الناصر، اذاعه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد" تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، قال عبد الناصر، إنه قبل خروج الضباط الأحرار يوم 22 يوليو ليلة 23 يوليو، كان احتمال نجاح الثورة ضعيفا.

وتابع الراحل جمال عبد الناصر خلال خطابه القديم، كان كل فرد من الضباط الأحرار وغيرهم ممن شاركوا فى ثورة 23 يقول فى قرارة نفسه "لو لم ننجح فى القضاء على الظلم والاستعباد، لسنا أقل من أن نضحى بأنفسنا، عشان الناس تعرف أن الجيش فى 1952 لم يسكت عن الظلم وقام وقاتل حتى استشهد.
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