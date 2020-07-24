تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تطلق استمارة للتطوع في حملات مرشحيها بانتخابات الشيوخ

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استمارة التطوع في حملات مرشحيها في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ .





وتضمنت الاستمارة تسجيل البيانات بالإضافة إلى اختيار حملة المرشح وفقا لمحل إقامة المتطوع و بياناته.





وجاءت كالاتى:

حملة محمد عزمى

مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

حملة محمود القط

مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر

قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

حملة محمد السباعي

مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر

قطاع شرق الدلتا

حملة محمد عمارة

مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع وسط وشمال وجنوب الصعيد

حملة عمرو عزت