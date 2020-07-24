في مثل هذا اليوم .. الأهلي يتوج بـ لقب الدوري الـ 41 الأغلى والأصعب عبر تاريخه





وعانى فريق الأهلي الموسم الماضي من كثرة الإصابات بشكل كبير بالاضافة لـ تغييره لـ 2 من المدربين وهو محمد يوسف الذي تولى قيادة الفريق لفترة مؤقته خلفا لـ حسام البدري ثم باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته عقب ضياع لقب دوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية.





وقاد الأهلي عقب ذلك مارتن لاسارتي الذي قاد الفريق للتتويج بالبطولة الوحيدة لـ الأهلي الموسم الماضي.





وكان تتويج الأهلي مفاجأة كبيرة للجميع خاصة وأن فريق الزمالك كان المتصدر للبطولة طوال الموسم ولكنه تعثر الأخير أمام الجونة بنتيجة 2-2 جعلت رصيد نقاطه يتوقف عند 72 بفارق 5 نقاط عن الأهلي الذي كان يمتلك 77 نقطة.





وتلك النتائج جعلت الـأهلي يتوج رسميا بالبطولة دون الانتظار لـ نتيجة المباراة النهائية أمام الزمالك.





وتوج الاهلي على مدار تاريخه بـ 136 بطولة منها 41 بطولة دوري ,36 كأس مصر , 10 القاب سوبر محلي ,7 القاب بطولة السلطان حسين , لقب كأس الاتحاد المصري , لقب كأس الجمهورية العربية.





وتوج الأهلي ببطولتي الدوري والكأس معا لأول مرة موسم 1949 - 1948 بينما كانت اخر مره 2016- 2017.





توج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في مثل هذا اليوم بـ لقب الدوري الاغلي والاصعب عبر تاريخ النادي وهو الدوري الـ 41 عقب فوزه أمام المقاولون العرب بثلاثية نظيفة ضمن المباراة المؤجله من الـ33 من بطولة دوري 2018-2019.