محتار تقضي إجازتك فين.. أبرز 5 مقاصد سياحية لـ خروجة عيد الأضحى

قضاء أوقات العيد بالسفر إلى المدن السياحية؛ هو الاختيار الأمثل، بعد مرور شهور من التزام المنازل، والانضباط فى سياسة التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى غياب فرصة الاستمتاع بحمامات السباحة والشواطئ، نتيجة الإجراءات الوقائية تجاه فيروس كورونا المستجد.





واليوم؛ نقترح لكم أشهر 5 أماكن ،يمكن أن تقضي إجازة العيد بها، لتستمتع بالسفر و التجول ، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية تجاه فيروس كورونا المستجد .





وننصح قبل اختيارك للفندق المقرر الإقامة فيه؛ أن تسأل على علامة السلامة الصحية، و ذلك حرصا على صحتك ، ومن معك من الأسرة ، ونحيطكم علما ، أن 3 محافظات سياحية فقط هي من تمارس النشاط، وهي "البحر الأحمر ، جنوب سيناء ، مطروح".





ونستعرض إليكم ، أبرز المقاصد السياحية ، الخلابة ، لتعيش رحلتك ، وتستمتع بأجازة لا مثيل لها ..





الغردقة





مدينة ساحرة بشواطئها الخلابة ، تستطيع حجز الفندق عبر شركة سياحية أو مواقع الحجز الالكتروني، بعد التأكد من شهادة السلامة الصحية ، تبدأ أسعار الحجوزات من 800 جنيه فى الليلة الواحدة ، وتزيد وفقا لدرجة نجومية الفندق .





وتتميز الغردقة بعدة أنشطة سياحية منها ، زيارة الجزر و أبرزها الجيفتون ، الاستمتاع بزيارة متحف الاحياء المائية ، و التنزة فى شارع شيري و السقالة .





وان كنت من عشاق سياحة التسوق ، عليك التوجه نحو ، اسبلاندا مول ، سينزو مول ، وان كنت من عشاق المتاحف ، فهناك متحف الرمال ، متحف الغردقة المائي .





شرم الشيخ





حين تفكر فى قضاء اجازتك بمدينة شرم الشيخ ، عليك الاستمتاع ، بعروض الدولفين ، وزيارة الف ليلة و ليلة لقضاء سهرتك ، و زيارة سوهو سكوير لمشاهدة النافورة الراقصة .





كما يمكنك استثمار وقتك و تنطلق فى رحلة يوم واحد الى مدينة سانت كاترين ، و الاستمتاع بجبالها ، ولاتفوتك رحلتك البحرية الى محميتي رأس محمد و تيران لمشاهدة الأسماك الملونة ، و الاستمتاع بركوب اليخت السياحي .

ولا تنسى رحلة السفاري ، لتغوص بين الجبال ،و العشاء البدوي ، الذى سيبهرك على أجواء و اغاني بدوية ورقصات شعبية وفلكلور سيناوي .





دهب





هناك مقولة شهيرة عن دهب و هي "من راح دهب؛ عقلة ذهب" وذلك تيمنا بسحرها و جمالها الطبيعي ، الذى يخطف العقول من شدة جمالها ، وطبيعتها البكر ، وتستطيع اثناء تواجدك هناك؛ الاستمتاع برحلة الى الـ"بلو هول" وهى الحفرة الزرقاء التى تميز دهب ، للغوص والاسنوركلينج ، حيث لا يوجد سوي 7 مناطق منها فى العالم فقط .





واثناء تواجدك عليك المشي و التريض فى الممشى السياحي "المسبط" بالاضافة الى ضرورة ان تأخذ فى اعتبارك زيارة محمية نبق و ابوجالوم و جزيرة اللاجونا ،بالاضافة الى السفاري و التخييم لتستمتع بصفاء الصفاء و هدوء الصحراء .





مرسى علم





جنه من الشعاب المرجانية، عليك ألا تفوت الفرصة فى زيارتها والاستمتاع بأجوائها، فهي حديقة للشعاب المرجانية ستشاهدها أثناء ممارستك الغوص أو السباحة أو الاسنوركلينج، فهناك محمية صمداى "بيت الدلافين" ، وعليك زيارة محمية وادى الجمال .





ولا تنسي زيارة شاطئ ابو دباب بيت السلاحف البحرية ، للاستمتاع بالغوص معها ، ولاتنسي ايضا التقاط صور تذكارية بجوار شجرة القلعان ، والسباحة فى شاطئ شرم اللولي و بحيرة النيزك .





مرسى مطروح





مالديف مصر ، مياه صافية نقية ، مقصد شعبي لجموع المصريين ، تتميز بأسعارها المناسبة لكافة الطبقات ، والاسواق الشعبية ، فهي مقصد مناسب .





وتستطيع ان تستمتع بشواطئها ورمالها الناعمة ، منها شواطئ الابيض ، رومل ، شاطئ أم الرخم ، بالاضافة الى ضرورة زيارة عجيبة و هى بالفعل عجيبة فى جمالها ، ويمكنك التسوق لشراء المنتجات السيوية ، من سوق ليبيا.



