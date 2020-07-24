خاليدو كوليبالي يعلق لأول مرة على أنباء رحيله عن صفوف نابولي

علق النجم السنغالي خاليدو كوليبالي، للمرة الأولى، على أنباء رحيله عن صفوف نابولي، نحو أحد العملاقين مانشستر سيتي أو ليفربول، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.
وعانى المدير الفني بيب جوارديولا، من أزمات قوية في خط الدفاع بعد رحيل البلجيكي فينسينت كومباني، بجانب إصابة الفرنسي إيمريك لابورت أغلب أوقات الموسم الرياضي الجاري، مما دفعه إلى إشراك فيرناندينيو في مركز قلب الدفاع، الأمر الذي نجح في مرة، وفشل في عدة مناسبات أخرى، بينما يرغب المدرب الألماني يورجن كلوب، في إضافة المزيد من القوة والحيوية على خط دفاعه.
وبحسب التقارير الصحفية، يود الناديان الحصول على خدمات كوليبالي في صراع جديد بينهما، هذه المرة خارج الملعب.
وصرح كوليبالي، منذ قليل، اليوم الجمعة، لشبكة سبورتس مول البريطانية، بقوله: "أحلم بالبقاء في نابولي مدى الحياة، لكنني لن أقطع وعودًا في هذا الشأن".
وأتم: "أركز بنسبة 100% مع نابولي، وبعد نهاية الموسم، سأتحدث إلى إدارة النادي، وسنرى ما سيحدث".