الديمقراطي التونسي يتهم حركة النهضة بجر البلاد إلى الحرب الليبية

اتهم الحزب الديمقراطي التونسي، اليوم الجمعة، حركة النهضة، بأنها تجر البلاد إلى أتون الحرب الليبية.





وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال، الياس الفخفاخ قد أعفى وزير الخارجية في الحكومة من منصبه، عقب مشاورات مع الرئيس قيس سعيد.





وقالت تقارير إعلامية تونسية إن الإقالة جاءت على خلفية دعم وزير الخارجية لحكومة فايز السراج، بينما يرى سعيد ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من كافة الأطراف والقوى الليبية.





وأعلن الجيش التونسي، عقب مشاورات بين الرئيس ووزير الدفاع ، استعداده للدفاع عن البلاد ضد كل من يحاول الاعتداء عليها سواء داخليا أو خارجيا، في إشارة إلى حركة النهضة التي سبق وهددت بالفوضى في البلاد.





وتعثرت المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، فيما حسمت الاحزاب التونسية موقفها واختارت مرشحيها لخلافة الفخفاخ.