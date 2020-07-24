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ديني

هل يصح الحج لمن يعمل بعقد عمل في السعودية ؟

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:54 م
هل يصح الحج لمن يعمل
هل يصح الحج لمن يعمل بعقد عمل في السعودية
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محمود ضاحي
ورد سؤال للجنة الفتاوي الإلكترونية في دار الإفتاء من سائل يقول: "هل يصح الحج لمن يعمل بعقد عمل في السعودية في موسم الحج؟".

وأجابت الدار بأن هناك فرقا بين صحة الحج وجوازه، فإذا اكتملت أركان الحج وواجباته؛ فالحجُّ صحيحٌ، يُسقط الفرضَ، إن كانت حَجة الإسلام، ويُحسَب نفلًا إن لم تكن حَجة الإسلام.

وأضافت: "أما جوازه فشيءٌ آخر، فإذا كان -مثلًا- عقد العمل لا يَسمَح لك بالحج، فخالفتَ وحججتَ؛ فهذا إثمٌ، لمخالفة شرط العقد، ولما يترتب على ذلك من الضرر الذي يلحق بِكَ وبالآخرين، مع كون الحج صحيحًا إذا استوفى أركانه وشروطه".

وأكد الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، على أهمية اغتنام فرصة عدم الذهاب لأداء فريضة الحج هذا العام بسبب أزمة كورونا وإخراج أموال فريضة الحج زكاة للفقراء والمساكين، لافتا إلى أن هذا يعادل فريضة الحج تمامًا بل وثوابه أعظم .

وقال أمين الفتوى، إن الصيام من أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة خاصة وأنه يكون  مضاعف الثواب والأجر.

وتابع: من كان يريد الحج هذا العام وحالت الظروف دون ذلك، فأخرج ما كنت تريد الحج به، لإطعام الفقراء والمساكين والمحتاجين.. وكأنك حججت وتأخذ ثواب الحج، وزيادة تفريج كرب الناس.

وأشار إلى أن الأضحية فيها نسك عظيم وتقربنا من الله فعلينا ان ننتهز هذه الفرصة وإخراج مزيدا من الصدقات والتكبير والتسبيح والصوم ، مضيفًا أن العشر الأوائل من ذى الحجة لو صامها المسلم وداوم على فعل الخيرات وذكر الله سيستقيم ما بينه وبين الله عز وجل.
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