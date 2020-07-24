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سكان حدائق الأهرام يستغيثون بالسيسي: عايشين في فوضى ومفيش خدمات.. فيديو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:25 م
حدائق الاهرام
حدائق الاهرام
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عبد الخالق صلاح
يعاني سكان مدينة حدائق الأهرام من مشاكل كثيرة بالمنطقة مما دفعهم لتقديم العديد من الشكاوى للمسئولين لكن دون جدوى.


قالت سيدة من سكان المنطقة خلال مداخلتها الهاتفية التي أجرتها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن المنطقة تعاني من انتشار التوك توك بشكل كبير وعشوائي  بقيادة أطفال بالإضافة إلى تعرضهم للعديد من السرقات ، وانتشار الباعة الجائلين ومخالفات المبانى الأفقية والرأسية والتي أصبحت نسبتها 90% من المساحة بدلا من 45% وارتفاع 7 أدوار بدلا من 4 أدوار.


وتابعت أن البنية التحتية سيئة للغاية والطرق مكسرة وتحولت حدائق الأهرام إلى منطقة عشوائية، مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضم هضبة الأهرام للمجتمعات العمرانية. 


وناشد الإعلامي محمد موسى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة إجراء زيارة لمدينة حدائق الأهرام لرصد جميع المخالفات الموجودة. 
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