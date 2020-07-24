كشف علي غنيم خبير سياحي وعضو غرفة اتحاد الغرف السياحية، حقيقة منع المايوه الشرعي في المنشآت السياحية.









وقال غنيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، إن النزول بالمايوه الشرعي مسموح به في المنشآت السياحية، أو أي شاطئ، أو حمام سباحة.









ونوه إلى أن غرفة المنشآت السياحية أصدرت بيانا تؤكد فيه السماح بالنزول بالمايوه الشرعي في جميع الشواطئ دون تمييز.









ولفت إلى أنه لا يجب أن تثار أي موضوعات تخلق حالة من البلبلة حاليا، حتى لا نشغل القيادة السياسية، معقبا: "لا تصدروا بلبلة ليس لها داعي".









وأردف أن هذه الأمور تؤثر على السياحة، متابعا: "زوجتي ارتدت المايوه الشرعي في أحد شواطئ إسبانيا، والناس كانت فرحانة بيها".



