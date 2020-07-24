AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد | عواصف رعدية وسيول.. محافظة سعودية تغرق في مياه الأمطار

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:55 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد محرم
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو تظهر بها شوارع إحدى محافظات المملكة العربية السعودية غارقة في مياه الأمطار التي تجاوزت في بعض المناطق ارتفاع عجلات السيارات.


وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، تشهد محافظة الطائف أمطارًا غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة؛ حيث تهطل في هذه الأثناء أمطار غزيرة على وسط المحافظة والأحياء في شمال وجنوب الطائف وسط عواصف رعدية.




وشهدت الأمطار أحياء محافظة الطائف والمراكز التابعة لها، وتركزت غزارة الأمطار وسط المحافظة، فيما سالت إثرها العديد من الأودية المعروفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهطول الأمطار مستمرًا.


وكانت الجهات المعنية، قد نبهت إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.
شاهد | عواصف رعدية وسيول.. محافظة سعودية تغرق في مياه الأمطار
شاهد | عواصف رعدية وسيول.. محافظة سعودية تغرق في مياه الأمطار
شاهد | عواصف رعدية وسيول.. محافظة سعودية تغرق في مياه الأمطار
شاهد | عواصف رعدية وسيول.. محافظة سعودية تغرق في مياه الأمطار
شاهد | عواصف رعدية وسيول.. محافظة سعودية تغرق في مياه الأمطار
شاهد | عواصف رعدية وسيول.. محافظة سعودية تغرق في مياه الأمطار
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. عواصف رعدية وأمطار غزيرة تغرق شوارع إسطنبول

ترشيحاتنا

ما خفي كان أعظم.. تقرير يكشف تآمر أردوغان مع تنظيم داعش

العربية: القاهرة تتابع تصريحات إثيوبيا عن سد النهضة ومشاورات للرد

بطلة مسرحية هالة حبيبتي.. صاحبة أشهر فيديو على التيك توك تتحدث لـ صدى البلد.. شاهد

إعادة رجل أمن ضمن الوفد المرافق لأمير الكويت في أمريكا

رئيس تونس يوجه صفعة لـ النهضة الإخوانية بعد توجيه اتهام لها باغتيال النشطاء

لماذا يكره الإنجليز محمد صلاح.. بالدليل | الفرعون يتعرض للظلم رغم تألقه مع الريدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ توب مكشوف.. هند صبري تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

بالجلد الأسود .. زوجة يوسف الشريف تستعرض أناقتها على إنستجرام

مذيعة تكتشف إصابتها بـ السرطان في رسالة مفاجئة من متابعة|شاهد