القصة الكاملة.. أب يلقي بأطفاله الثلاثة أمام قطار بالمنيا فـ يحولهم لأشلاء

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ترجع أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على 3 جثث هامدة لأطفال بشريط قطار السكك الحديد في مدينة ملوي.

وتبين أن قطار قادم من محافظة الأقصر متجها إلى القاهرة قد دهسهم، وبتشكيل فريق بحث جنائي تبين أن والدهم يدعي "محمد علي" 50 عاما، سائق مقيم بمعصرة ملوي تخلص من أطفاله الثلاثة بإلقائهم أسفل عجلات القطار وفر هاربا.





وكشفت التحريات الأولية أنه مختل عقليا، ويتلقي العلاج بأحد المستشفيات منذ أكثر من عام ، قد تم نقل جثث الأطفال الأشقاء الثلاثة وهم بـ حسب ترتيب العمر خديجة 8 سنوات، عمرو 6 سنوات، ومنة 4 إلى مشرحة المستشفى، وتم القاء القبض على المتهم بعدما القى بنفسه فى ترعة الإبراهيمية للهروب.

وجار معرفة سبب الجريمة وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق.