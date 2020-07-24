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حوادث

القصة الكاملة.. أب يلقي بأطفاله الثلاثة أمام قطار بالمنيا فـ يحولهم لأشلاء

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:14 م
حبس متهمين
حبس متهمين
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ايمن رياض
شهدت مدينة ملوي جنوب المنيا واقعة قتل مؤسفه هزت الشارع الملواني بصفة خاصة والشارع المنياوي بصفة عامة حيث تجرد أب من مشاعر الأبوة وأقدم على قتل أبنائه أمام شريط السكة الحديد و دهسهم القطار وحاول الأب الفرار هاربًا بإلقاء نفسه بترعة الإبراهيمية وتمكنت قوات الأمن بالمنيا من القبض على المختل عقليا الذي ألقى بأطفاله الثلاثة أمام القطار وأخذ يتمتم بكلمات غير مفهومة .

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ترجع أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على 3 جثث هامدة لأطفال بشريط قطار السكك الحديد في مدينة ملوي.

وتبين أن قطار قادم من محافظة الأقصر متجها إلى القاهرة قد دهسهم، وبتشكيل فريق بحث جنائي تبين أن والدهم يدعي "محمد علي" 50 عاما، سائق مقيم بمعصرة ملوي تخلص من أطفاله الثلاثة بإلقائهم أسفل عجلات القطار وفر هاربا.


وكشفت التحريات الأولية أنه مختل عقليا، ويتلقي العلاج بأحد المستشفيات منذ أكثر من عام ، قد تم نقل جثث الأطفال الأشقاء الثلاثة وهم بـ حسب ترتيب العمر خديجة 8 سنوات، عمرو 6 سنوات، ومنة 4 إلى مشرحة المستشفى، وتم القاء القبض على المتهم بعدما القى بنفسه فى ترعة الإبراهيمية للهروب.

وجار معرفة سبب الجريمة وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق.

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