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أخبار العالم

الجيش الاسرائيلي يكشف أسباب قصفه لمواقع سورية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:02 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسؤوليته عن القصف الذي استهدف بعض المواقع في سوريا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن المروحيات الإسرائيلية قصفت اهدافا للجيش السوري ردا على انزلاق قذائف مضادة للطائرات إلى داخل هضبة الجولان المحتل.


وأشار المتحدث إلى أن القصف الإسرائيلي شمل مواقع للمراقبة وأدوات ووسائل جمع معلومات استخباراتية موجودة في بعض المواقع السورية.


واكد الجيش الاسرائيلي أنه يعتبر الرئيس السوري بشار الأسد المسؤول عن إطلاق النار، وسوف يرد بقوة على أي مساس بما وصفه بالسيادة الإسرائيلية.

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