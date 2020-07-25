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تعليم

عميد علوم عين شمس: نسبة الغياب بامتحانات طلاب الفرق النهائية لا تتخطى 3%

السبت 25/يوليه/2020 - 10:01 ص
عميد كليه علوم عين
عميد كليه علوم عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس انه تم  الانتهاء  اكثر من ثلثي الامتحان الخاص بالفرق النهائية، منوها ان سير العملية الامتحانية تسير بشكل هادئ  .

وأضاف عميد كلية العلوم خلال تصريحاته لصدي البلد نسبة الغياب تراوحت بين ١ الى ٣ بالمائة فقط موضحا ان نسبة ضئيلة جدا وهذا يدل لقوة الاجرءات الاحترازية التي قامت بها الكلية اتجاة طلابها للحفاظ عليهم.

يذكر أن امتحانات طلاب الفرق النهائية لكلية العلوم 11 يوليو وسط اجراءات احترازية مشددة من قبل الجامعة و تم شراء عدد كبير من الكمامات للطلاب التي لم يرتدوا كمامات بالاضافة الي شراء جوانتيات .

وأَضاف عميد كلية العلوم انه سيبدء تعقيم الطلاب منذ دخولهم الي باب الكلية وتم وضع دوسات بيها معقمات ووضع جيل في للايدي في كل اماكن الكلية.

وأشار الي انه تم توزيع عدد كبير من المداخل للطلاب حتي لايحدث تكدس للطلاب وقياس درجات الحرارة وسوف يتم عمل حجر صحي للاوراق بحث ان الاوراق تظل في الكنترول 48 ساعة قبل تسليمها لاي عضو من اعضاء هيئة التدريس.

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