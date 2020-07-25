اليوم.. نظر دعوى حل المجلس القومي للطفولة والأمومة

تنظر محكمة القضاء الادارى، الدعوى القضائية رقم 28931 لسنة 74 قضائية، والتي تطالب بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة؛ لعدم دستوريته.





وقالت الدعوى إن سلوك المجلس عنصري وينحاز لجانب الأم من دون الأب، وغير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء، مطالبا بوقف أي قرارات وزارية أو اي اجتماعات أو توصيات أو أعمال أو لجان أو اي صناديق خاصة تخص المجلس القومي للطفولة والأمومة أو تخص مكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه.



