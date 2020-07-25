مستثمرى المنطقة الحرة: فرصة ذهبية لصناع الملابس الجاهزة للاستحواذ على السوق المحلية

قال محمد الجيار ، نائب رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بمدينة نصر، إن هناك فرصة ذهبية للصناع المحليين بقطاع الملابس الجاهزة للتواجد داخل السوق المحلى بقوة فى ظل تراجع ورادات القطاع التى تمثل نحو 80% من المعروض داخل الاسواق .
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أضاف الجيار، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد "أن تباطؤ حركة التجارة العالمية أدت إلى واردات قطاع الملابس الجاهزة فى مصر وبالتالى أصبح هناك نقصا فى المعروض داخل الأسواق وهنا ياتى دور الصناعة الوطنية لحل محل المنتجات المستوردة والاستحواذ على السوق بشكل كامل.
وتابع "عانت مصانع الملابس الجاهزة خاصة العاملة بنظام المناطق الحرة من خسائر خلال الفترة الماضية فهى من اكثر الانشطة الصناعية تأثرا بتداعيات فيروس كورونا ولتعويض جزء من الخسائر سمحت الحكومة لها بانتاج الكمامات والبيع داخل السوق المحلى".
اوضخ الجيار ،أن بيع منتجات مصانع المناطق الحرة محليا غير منافس للسلع الاخرى نظرا لارتفاع ثمنها و بالتالى لها زبون معين.
أكد الجيار، أن المصانع بمختلفة قطاعاتها فى المنطقة الحرة بمدينة نصر لم تعانى من نقص اى مواد أولية للإنتاج خلال الفترة الماضية وزيادة الطاقة الانتاجية أو خفضها يأتي وفقا للطلبيات وحاجة السوق.
أقرا ايضا...مستثمرو المناطق الحرة ببورسعيد: خفض الإنتاج لأقل من 50% وتوقف بعض المصانع
أضاف الجيار، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد "أن تباطؤ حركة التجارة العالمية أدت إلى واردات قطاع الملابس الجاهزة فى مصر وبالتالى أصبح هناك نقصا فى المعروض داخل الأسواق وهنا ياتى دور الصناعة الوطنية لحل محل المنتجات المستوردة والاستحواذ على السوق بشكل كامل.
وتابع "عانت مصانع الملابس الجاهزة خاصة العاملة بنظام المناطق الحرة من خسائر خلال الفترة الماضية فهى من اكثر الانشطة الصناعية تأثرا بتداعيات فيروس كورونا ولتعويض جزء من الخسائر سمحت الحكومة لها بانتاج الكمامات والبيع داخل السوق المحلى".
اوضخ الجيار ،أن بيع منتجات مصانع المناطق الحرة محليا غير منافس للسلع الاخرى نظرا لارتفاع ثمنها و بالتالى لها زبون معين.
أكد الجيار، أن المصانع بمختلفة قطاعاتها فى المنطقة الحرة بمدينة نصر لم تعانى من نقص اى مواد أولية للإنتاج خلال الفترة الماضية وزيادة الطاقة الانتاجية أو خفضها يأتي وفقا للطلبيات وحاجة السوق.