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اقتصاد

مستثمرو المناطق الحرة ببورسعيد: خفض الإنتاج لأقل من 50% وتوقف بعض المصانع

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:00 م
الصادرات
الصادرات
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علياء فوزى
قال خالد البحيرى، عضو جمعية مستثمرى المناطق الحرة ببورسعيد، إن الطاقة الإنتاجية للمصانع فى المنطقة لا تتخطى 50% منذ عودة قرار مجلس الوزراء بفتح الاقتصاد تدريجيا عقب إجازة عيد الفطر الماضى.

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وأرجع البحيرى، انخفاض الإنتاج؛ إلى تراجع حجم الطلبيات لأقل من 50% وانعدامها لدى بعض المصانع وتوقفها عن العمل تمام.

وأضاف البحيرى، فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن الأسواق الخارجية اصابها الركود و بعض الشركات العالمية التى يتعامل معها مستثمرو المنطقة، مهددة بالإفلاس، وبالتبعية تم خفض الأسعار،  وكذلك خفض الطلب، وظهر هذا واضحا على تراجع حجم صادرات قطاع الملابس  الجاهزة مؤخرا.

وأشار البحيرى إلى قرارات الهيئة العامة للاستثمار، بالسماح ببيع منتجات المناطق الحرة فى السوق المحلية، وانتاج الكمامات؛ ساعدت فى امتصاص جزء من التداعيات السلبية لفيروس كورونا على قطاع الملابس الجاهزة، ولكنها ليست الحل.

واستطرد: "فى الحقيقة و على أرض الواقع ليس هناك فرق بين السوق المحلية والسوق العالمية، فكلاهما يعاني وبذلك فالسوق المحلية ليست حلا سحريا للأزمة، وإنما محاولة للمساعدة فقط".
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