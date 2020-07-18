الملابس الجاهزة: 35٪ انخفاضا بالأسعار من قبل التجار لكسر حالة الركود فى عيد الأضحى

أسعار الملابس الجاهزة خلال عيد الأضحى سوف تشهد انخفاضا كبيرا يصل إلى 35٪، على عكس ما هو متوقع من ارتفاعات فى الأسعار مقارنة بالأعوام الماضية لنفس الموسم. أكدت غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أنخلال عيد الأضحى سوف تشهد انخفاضا كبيرا يصل إلى 35٪، على عكس ما هو متوقع من ارتفاعات فى الأسعار مقارنة بالأعوام الماضية لنفس الموسم.









موسم عيد الأضحى هذا العام، نظرا لحاله الركود وضعف القوى الشرائية التى فرضتها جائحة كورونا. وأكد محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن الأسعار ستشهد انخفاضا خلالهذا العام، نظرا لحاله الركود وضعف القوى الشرائية التى فرضتها جائحة كورونا.

















وقال عبد السلام، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن المصانع انتهت من توفير ملابس عيد الأضحى، مشيرا إلى أن البضاعة الصيفية لم تخرج من المخازن حتى الآن بسبب الركود.









وأضاف أن هناك حالة من الركود في الأسواق بسبب تداعيات أزمة كورونا والإجراءات الاحترازية التى أدت إلى عدم خروج المواطن من منزله، إضافة إلى الاتجاه إلى ثقافة تخزين السلع الغذائية، علاوة على ما فرضته تلك الإجراءات من عدم التنزه أو الخروج خلال مواسم الأعياد والمناسبات المختلفة.









وتوقع أن تشهد الأيام القادمة، قبل عيد الأضحى، إقبالا على شراء الملابس بنسبة أفضل من الوقت الحالي.









وأشار إلى أن هناك انخفاضا في أسعار الملابس بنسبة من 30% وحتى 35% كعروض مقدمة من قبل التجار لكسر الركود.



