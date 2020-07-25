أخبار الحوادث.. أب يلقي بأطفاله الثلاثة أمام قطار بالمنيا.. حكاية 3 شباب من القليوبية ذهبوا للبحر فابتلعتهم مياهه

نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها الآتي:

*القصة الكاملة.. أب يلقي بأطفاله الثلاثة أمام قطار بالمنيا فـ يحولهم لأشلاء

شهدت مدينة ملوي جنوب المنيا واقعة قتل مؤسفه هزت الشارع الملواني بصفة خاصة والشارع المنياوي بصفة عامة حيث تجرد أب من مشاعر الأبوة وأقدم على قتل أبنائه أمام شريط السكة الحديد و دهسهم القطار وحاول الأب الفرار هاربًا بإلقاء نفسه بترعة الإبراهيمية وتمكنت قوات الأمن بالمنيا من القبض على المختل عقليا الذي ألقى بأطفاله الثلاثة أمام القطار وأخذ يتمتم بكلمات غير مفهومة .

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*غرق شخص في بحر كفر حجازي بالمحلة

شهدت قرية كفر حجازي بمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع شاب فى العقد الثالث من عمره غرقا فى مياه ترعة بحر شبين أثناء استحمامه، وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي المحلة العام.

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*القضاء الإداري تستبعد أحمد حسين صبور من انتخابات مجلس الشيوخ

قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى "حقوق حريات "، بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامي، بإلغاء القرار الصادر من لجنة فحص أوراق مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بقبول أوراق ترشح أحمد حسين فايق صبور، في الدعوى رقم 47680 لسنة ٧٤ ق، وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة، بإدراجه بكشف أسماء المرشحين بالنظام الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ بالدائرة الأولى.

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*تعطلت بهما السيارة.. ففرمهما القطار بالدقهلية | شاهد

لقى اليوم زوجان مصرعهما إثر تصادم قطار بسيارة ملاكى كانا يستقلانها عقب تعطلها بهما على شريط السكة الحديد بقرية برقين التابعة لمركز السنبلاوين بالدقهلية.

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*رحلة بلا عودة.. حكاية 3 شباب من القليوبية ذهبوا للبحر في السويس فابتلعتهم مياهه

اختفى ثلاثة شباب فى عرض البحر بالسويس فى أجواء مجهولة بين احتمالية الموت أو البقاء على قيد الحياة إلا أن كل المؤشرات تؤكد غرق الشباب الثلاثة.

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*رماهم قدام القطر| القبض على الأب المتهم بقتل أطفاله الثلاثة في ملوي

تمكنت قوات الأمن بالمنيا من القبض على مختل عقليا القى بأطفاله الثلاثة أمام القطار بمركز ملوي جنوب المنيا ونتج عن ذلك مصرعهم في الحال وجرى معرفة سبب الجريمة وقام المتهم بإلقاء نفسه بترعة الإبراهيمية وتمكنت القوات من انتشاله.

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*قاله يا عاطل.. حبس مريض نفسي 4 أيام قتل والده بالمنيا

أمرت نيابة بندر المنيا بإشراف المستشار تامر مطيع المحامى العام لنيابات جنوب المنيا بحبس المتهم بقتل والده بأحد أحياء مدينة المنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة .

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*وفاة أم وطفليها أسفل الأنقاض.. 4 قرارات للنيابة بشأن عقار مصر القديمة المنهار

انتقل فريق من نيابة مصر القديمة الجزئية، إلى موقع انهيار سقف منزل قديم، أسفر عن مصرع ربة منزل ونجليها؛ وذلك لإجراء المعاينة التصويرية للمكان.

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* القطر فرمهم.. أب يتخلص من أطفاله الثلاثة بطريقة بشعة في المنيا

في واقعة مؤسفة قام أب بإلقاء أطفاله الثلاثة أمام القطار عند قرية المعصرة بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا.

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