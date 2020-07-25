AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد الكاس: مرتضى منصور رمز للزمالك وعلى نجوم النادي دعمه.. فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 12:34 ص
احمد الكاس
احمد الكاس
Advertisements
محمد سمير

أكد أحمد الكاس نجم نادي الزمالك السابق، أن المستشار مرتضى منصور رمز كبير لنادي الزمالك وعلي جميع أولاد النادي أن يدعمونه بقوة.

 

وأضاف الكاس في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي " المذاع علي قناة الزمالك أن النادي له حق على الجميع في دعمه في أي وقت من الأوقات وأن مرتضي منصور هو رمز للزمالك الآن بصفته رئيس النادي وعلي الجميع دعمه.

 

وأوضح الكاس ان جميع من ارتدوا قميص نادي الزمالك عليهم دعم النادي حتي وإن لعبوا مع الفريق ماتشين ثلاثة فقط ويجب ان نلتف حول النادي خلال هذه الفترة.

 

وكشف الكاس أنه سعيد بمكالمة مرتضي منصور ودعوته إلي زيارة النادي حيث انه يعشق نادي الزمالك وكان سعيد جدا بارتداء قميصه في يوم من الأيام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور: سداد اشتراكات النادي عبر خدمة فوري خلال أيام.. فيديو

مرتضى منصور يرد على أنباء انتقال حسام عاشور للزمالك .. فيديو

أول تعليق من يحيي الدرع بعد تمديد تعاقده مع نادي الزمالك

مرتضى: الزمالك يجدد لـ حازم إمام خلال أيام.. ومش بنرمي ولادنا زي عاشور وغالي

مرتضى منصور مفجرا مفاجأة: رمضان صبحي زملكاوي..وحسن شحاتة أهلاوي

حديث الأب والأبناء.. تعرف على تصريحات رئيس الزمالك ونجليه

ترشيحاتنا

وليد صلاح الدين: مستغرب من فايلر لتغيير مركز كهربا ..فيديو

أخبار الأهلي.. الأحمر يسحق سموحة برباعية نظيفة.. صالح جمعة على دكة البدلاء بعد شائعة توقيعه للزمالك

مشهد يبكي القلوب .. كاميرا ترصد لحظة مقتل شهيد الشهامة في القليوبية.. فيديو

التنمية المحلية تكشف أسعار جدية التصالح في المخالفات المتنوعة

بدون أدوية.. وصفات منزلية للتخلص من التهاب الشعب الهوائية

بعد خماسية الزمالك .. الأهلي يسحق سموحة 4-0 وديا ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب عيد الأضحى.. خطوات شواء اللحم على البوتجاز

بعد صراع دام 128 يوما مع كورونا.. شاهد لحظة اجتماع شمل مريض مسن مع عائلته

طريقة تحضير الرواني.. خطوة بخطوة