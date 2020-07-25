أحمد الكاس: مرتضى منصور رمز للزمالك وعلى نجوم النادي دعمه.. فيديو

أكد أحمد الكاس نجم نادي الزمالك السابق، أن المستشار مرتضى منصور رمز كبير لنادي الزمالك وعلي جميع أولاد النادي أن يدعمونه بقوة.

وأضاف الكاس في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي " المذاع علي قناة الزمالك أن النادي له حق على الجميع في دعمه في أي وقت من الأوقات وأن مرتضي منصور هو رمز للزمالك الآن بصفته رئيس النادي وعلي الجميع دعمه.

وأوضح الكاس ان جميع من ارتدوا قميص نادي الزمالك عليهم دعم النادي حتي وإن لعبوا مع الفريق ماتشين ثلاثة فقط ويجب ان نلتف حول النادي خلال هذه الفترة.

وكشف الكاس أنه سعيد بمكالمة مرتضي منصور ودعوته إلي زيارة النادي حيث انه يعشق نادي الزمالك وكان سعيد جدا بارتداء قميصه في يوم من الأيام.