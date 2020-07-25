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خبير علاقات دولية: النفط والغاز الدافع وراء تحرك تركيا في شرق المتوسط

السبت 25/يوليه/2020 - 02:21 ص
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور أيمن سمير، الخبير في العلاقات الدولية، تحرك تركيا في شرق المتوسط، مؤكدا أن هناك دوافع كثيرة وفي مقدمتها التنقيب عن الغاز.

وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن هناك دوافع كثيرة وراء سطو تركيا على حدود قبرص واليونان البحرية، غير التنقيب عن النفط والغاز، متابعا أنه من ضمنها السيطرة على هذه الحدود البحرية وضمها لتركيا.

وأكمل أن جميع الدول في شرق المتوسط تمتلك النفط والغاز في حدودها البحرية، ولكن الدولة الوحيدة التي لم تجد النفط والغاز في أراضيها وبحرها هي تركيا، مؤكدا أن هذا الأمر كان سبب كافي  لكي تطلت بشكل مباشر من الرئيس الأمريكي "ترامب" السيطرة على أراضي في سوريا للبحث عن الغاز.


وأضاف أن تركيا الوحيدة التي لم تودع حدودها البحرية للاتحاد الدولي ولم تعترف باتفاقية حدود البحار ولم توقعها، على الرغم من أن إسرائيل أصبحت تعترف بالحدود البحرية بعد اتفاقها مع قبرص على عدم تخطي حدودها.

وأكمل الدكتور أيمن سمير، الخبير في العلاقات الدولية، أنه وتريد السيطرة على أماكن بها غاز ونفط.
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