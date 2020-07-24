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توك شو

بقيت لبلب دلوقت.. هنادي مهنا: مكنتش بعرف أتكلم عربي في بداية عملي بالتمثيل

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:52 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشفت الفنانة هنادي مهنا، تفاصيل دخولها عالم الفن، مؤكدة أنها لم تكن تخطط أو تفكر في دخول هذا المجال رغم أن الفرصة كانت متاحة منذ صغرها مشيرة إلى أنها لم تتمكن في بداية عملى بالتمثيل من الحديث باللغة العربية ولكن الآن أنا "لبلب".

وأضافت مهنا، خلال  لقاء خاص مع برنامج مساء دي ام سي الذي  يقدمه  الإعلامي رامي رضوان، مقدمة برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء اليوم الجمعة، أنها دخلت عالم الفن بالصدفة البحتة، وأن والدها لم يكن لديه أي اعتراض على دخولي عالم التمثيل.

وأضافت " كنت بشتغل فى التدريس  لـ كى جى وان، وحتى مراحل خامسة ابتدائى، وأول مشهد لى كان فى مسلسل أفراح ابليس، ونفسي أشتغل مع أحمد مكي ونيللى كريم".

وتابعت " صديقي قال لي إن أحد المخرجين حصل على رقم هاتفي للظهور في عمل فني، وذهبت والمخرج اختارني للظهور في أحد الأعمال.

واستطردت  :"من ساعتها رجلي جت في عالم التمثيل وأبي كان يشجعني في هذا الأمر ولم يعترض على أعمالي ومبسوط بأعمالي الفنية".
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