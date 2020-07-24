بالصدفة البحتة .. هنادي مهنا تكشف كواليس دخولها عالم التمثيل

كشفت الفنانة هنادي مهنا، تفاصيل دخولها عالم الفن، مؤكدة أنها لم تكن تخطط أو تفكر في دخول هذا المجال رغم أن الفرصة كانت متاحة منذ صغرها.





وأضافت مهنا ، في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، مقدمة برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء اليوم الجمعة، أنها دخلت عالم الفن بالصدفة البحتة، لافتة إلى أن والدها لم يكن لديه أي اعتراض على دخولي عالم التمثيل.





وتابعت الفنانة هنادي مهنا، أنه في يوم، صديقي قال لي إن أحد المخرجين حصل على رقم هاتفي للظهور في عمل فني، وذهبت والمخرج اختارني للظهور في أحد الأعمال.





وأكملت الفنانة :"من ساعتها رجلي جت في عالم التمثيل وأبي كان يشجعني في هذا الأمر ولم يعترض على أعمالي ومبسوط بأعمالي الفنية".