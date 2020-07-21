طلت بالأبيض.. هنادي مهنا بإطلالة ملائكية بجلسة تصوير جديد





وتألقت هنادي مهنا بإطلالة بيضاء أنيقة، مرتدية فستان على أحدث صيحات الموضة، بتصميم مجسم، وبكرانيش على منطقة الصدر والأكمام، من تصميم مرام بهران مصممة الأزياء.





وبرزت ملامحها الرقيقة دينا راغب خبيرة التجميل، حيث اختارت المكياج الناعم المناسب لملامحها، مثل اللون البني في الشفاه، وإبراز الوجنتين بالبلاشر، والعين بالآيشادو والماسكرا والكحل.





واعتمدت على تسريحة شعر البني الإنسيابي على منطقة الكتف بطريقة لافتة.





وانهالت عليها التعليقات وجاءت من أبرزها "زي الملايكة ، عاملة موديل ؟".





شاركت الفنانة الشابة هنادي مهنا مع متابعيها جلسة تصوير جديدة لها بعدسة المصور سامح السباعي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.