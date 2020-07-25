العراق يسترد تمثالا يعود تاريخه لأكثر من 5000 عام من روما

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أمس الجمعة، أن بلاده استردت قطعة أثرية يعود تاريخها لأكثر من 5000 آلاف عام.





وأوضح "الصحاف"، فى بيان صحفى أن العراق تسلم تمثال "الإلهة الأم" من إيطاليا حيث تسلمت سفارة جمهورية العراق في روما تمثال (الإلهة الأمّ) من الحكومة الإيطالية بمراسم رسمية جرت في وزارة الممتلكات والأنشطة الثقافيّة الإيطالية".





وأضاف، أن "سفيرة العراق في روما صفيّة السهيل حضرت المراسم بالإضافة إلى وزير الثقافة الإيطالي فرانتشيسكيني".





وتمثال (الإلهة الأمّ) عبارة عن قطعة أثرية عراقيّة يعود تاريخها إلى عصور ما قبل التاريخ بحوالي (٥٠٠٠ عام ق.م)، وترمز إلى الأُمُومة والخُصُوبة.